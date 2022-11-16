Вийшов перший трейлер сиквела "Кота в чоботях" (відео)

Кота в чоботях, як і в першій частині, озвучив Антоніо Бандерас.

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21 грудня у світовий прокат виходить друга частина анімаційного фільму "Кіт у чоботях: Останнє бажання", а в мережі вже з'явився перший офіційний трейлер сиквела.

Продовження мультфільму, що вийшов у 2011 році, обіцяє ще більше екшену та більше знаменитостей. Його режисером став Джоел Кроуфорд, а сценаристом — Пол Фішер.

За сюжетом картини, минуло понад десять років із тих пір, як глядачі востаннє побачили кота, який вперше був представлений через франшизу про Шрека, і зрозуміло, що, хоч він й у віці, час не сповільнив його. Вичерпавши вісім зі своїх дев'яти життів, Кіт у чоботях, якого так само озвучує Антоніо Бандерас, оселився в будинку для людей похилого віку, де тепер змушений стояти в черзі до спільного лотка і ковтати сухі корми з корита.

Саме тут він зустрічає балакучого собаку-терапевта на ім'я Перро (озвучує Харві Гіллен), який одразу впізнає знаменитого злочинця-дуелянта. Дізнавшись про зірку "Останнє бажання", яка виконує одне бажання тому, хто її знайде, Кіт у чоботях вирушає на пошуки, щоб повернути собі втрачені життя. Дорогою він возз'єднається зі своїм любовним захопленням і кмітливою подругою Кісою Мягколапкою (Сальма Хаєк) і вступить у бійку з купою ворогів, які теж полюють на зірку бажань.

Інших персонажів озвучуватимуть Олівія Колман, Флоренс П'ю, Джон Малейні, Да'Він Джой Рендольф, Самсон Кайо, Вагнер Моура, Ентоні Мендес та Рей Вінстон.

Спочатку планувалося, що мультфільм вийде у вересні, але потім вирішили показати його ближче до різдвяних свят.