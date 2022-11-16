Вышел первый трейлер сиквела "Кота в сапогах" (видео)

Кота в сапогах, как и в первой части, озвучил Антонио Бандерас.

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21 декабря в мировой прокат выходит вторая часть анимационного фильма "Кат в сапогах: Последнее желание", а в Сети уже появился первый официальный трейлер сиквела.

Продолжение мультфильма, вышедшего в 2011 году, обещает еще больше экшена и больше знаменитостей. Его режиссером стал Джоэл Кроуфорд, а сценаристом – Пол Фишер.

По сюжету картины, прошло более десяти лет с тех пор, как зрители в последний раз увидели кота, который впервые был представлен через франшизу о Шреке, и ясно, что, хотя он и в возрасте, время не замедлило его. Исчерпав восемь из своих девяти жизней, Кот в сапогах, которого так же озвучивает Антонио Бандерас, поселился в доме престарелых, где теперь вынужден стоять в очереди к общему лотку и глотать сухие корма из корыта.

Именно здесь он встречает болтливую собаку-терапевта по имени Перро (озвучивает Харви Гильен), которая сразу узнает знаменитого преступника-дуэлянта. Узнав о звезде "Последнее желание", которая исполняет одно желание тому, кто ее найдет, Кот в сапогах отправляется на поиски, чтобы вернуть себе потерянные жизни. По пути он воссоединится со своим любовным увлечением и сообразительной подругой Киcой Мягколапкой (Сальма Хайек) и вступит в драку с кучей врагов, которые тоже охотятся за звездой желаний.

Других персонажей будут озвучивать Оливия Колман, Флоренс Пью, Джон Мулани, Да'Вин Джой Рэндольф, Самсон Кайо, Вагнер Моура, Энтони Мендес и Рэй Уинстон

Изначально планировалось, что мультфильм выйдет в сентябре, но затем было решено показать его ближе к рождественским праздникам.