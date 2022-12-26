Антоніо Бандерас назвав перенесений інфаркт цінним досвідом

Інфаркт знаменитий актор переніс у 2017 році.

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Під час нещодавнього інтерв'ю Page Six іспанський актор Антоніо Бандерас згадав, як пішов від перенесеного досвіду з новим поглядом на життя. За словами Бандераса, це одна з найкращих подій, що відбулися у його житті.

"Я зрозумів, що це, ймовірно, була одна з кращих подій, що колись траплялися в моєму житті, тому що все інше, неважливе, про що я турбувався щодня, виявилося безглуздим. Я подумав: "Чому я боюся смерті? Я завжди знав, що вона станеться, але тепер це відчув. Вона була поруч”, — каже актор.

Нагадаємо, Бандерас нещодавно знову озвучив Кота у чоботях для мультфільму "Останнє бажання". Також він натякнув на повернення Шрека у п'ятій частині анімаційної франшизи DreamWorks.

Також Фокус писав, що стало відомо, як Дакота Джонсон називала свого вітчима Антоніо Бандераса.

Крім того, 62-річний Антоніо Бандерас, який зіграв у 1998 році головну роль у фільмі "Маска Зорро", вважає, що в разі нових зйомок пригод Зорро з цією роллю найкраще справився Том Голланд.