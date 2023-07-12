Мелані Гріффіт нарешті прибрала татуювання з ім'ям Антоніо Бандераса з плеча

Актриса замінила серце з ім'ям колишнього коханого іменами своїх дітей.

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65-річна актриса Мелані Гріффіт нарешті прибрала татуювання з ім'ям Антоніо Бандераса зі свого плеча. Воно красувалося там з 2005 року, але після розлучення в 2014 році, актриса акуратно його позбувалася. Про це пише Daily Mail.

Мелані Гріффіт стерла останнє свідчення любові до Антоніо Бандераса зі свого тіла. З початку 2000-х, коли тренд на тату тільки почав зароджуватися, вона носила на своєму плечі зображення імені коханого в сердечку.

Мелані почала лазерне лікування, щоб видалити татуювання незабаром після того, як 6 червня 2014 року оголосила про свій розрив з Антоніо.

Через кілька днів після оголошення про розставання вона зафарбувала ім'я Антоніо косметикою під час церемонії нагородження на кінофестивалі в Італії. З роками татуювання поступово зникло.

Тепер плече Мелані Гріффіт прикрашають імена її дітей, виконані в манері кросворда. У актриси троє дітей: Александр, Стелла, Дакота. Але також вона написала на плечі ім'я Джессі, сина Дона Джонсона, якого виховувала, коли вони були одружені.

Мелані Гріффіт видалила ім'я колишнього чоловіка з плеча

Мелані та Антоніо вирішили "вдумливо і за обопільною згодою" розірвати стосунки після 18 років шлюбу. Розлучення було оформлено в грудні 2015 року.

Відтоді колишнє подружжя залишилося друзями.

Антоніо раніше називав Мелані "сім'єю" під час інтерв'ю Vulture 2019 року.

"Я більше не одружений з Мелані, але вона моя сім'я. Вона, напевно, одна з моїх найкращих друзів, якщо не найкраща подруга, яка у мене є. Там моя сім'я, Дакота, крихітка Естелла і Александр", — сказав актор.

Він згадував, як уперше побачив Мелані на церемонії вручення "Оскара" 1989 року.

"Ми вийшли на червону доріжку, і я побачив цю блондинку, і я знав її, тому що бачив фільми з нею, але я не пам'ятав її імені. Я запитав Педро Альмодовара: "Хто вона? Як її звуть?". Педро сказав: "Це Мелані Гріффіт!". Я відповів: "Ось воно. Боже мій". Шість років потому я одружився з нею", — розповів Бандерас.

Він зазначив, що в ті роки все відбувалося дуже швидко і назвав час своєї молодості "бурхливим і по-своєму привабливим".

До цього він зізнавався, що кохатиме Мелані до самої своєї смерті.

"Вона моя сім'я, і я буду любити її до самої смерті. Ми були в контакті всі ці роки, і нам вдалося дуже елегантно розлучитися. Нашим дітям це подобається, і це дуже важливо для нас обох. Наші діти — пріоритет номер один", — зізнавався актор.

Нагадаємо, Мелані Гріффіт, дочка голлівудської легенди Тіппі Гедрен, у 14 років почала зустрічатися з 22-річним актором Доном Джонсоном. Вони одружилися в січні 1976, але розлучилися в липні того ж року. У неї були романи з Джеком Ніколсоном і Ворреном Бітті.

1981 року Гріффіт вийшла заміж за актора Стівена Бауера і народила сина Александра. Пара розлучилася через вісім років. І Мелані знову зійшлася з Доном Джонсоном, уклавши повторний шлюб. У цьому шлюбі народилася їхня дочка Дакота Джонсон.

Мелані Гріффіт і Дакота Джонсон

Пара кілька разів розходилася і мирилася, перш ніж остаточно розлучитися 1995 року.

На зйомках фільму "Двоє — це занадто" Гріффіт познайомилася з Антоніо Бандерасом і пара одружилася 1996 року. У цьому шлюбі народилася їхня дочка Стелла дель Кармен Бандерас Гріффіт.

Мелані Гріффіт і Антоніо Бандерас із донькою Стеллою

Зараз Антоніо Бандерас зустрічається з Ніколь Кімпел, інвестиційною банкіркою з Нідерландів і багато часу проводить на своїй виноробні в Іспанії. Нещодавно він переніс інфаркт, але назвав його "цінним досвідом".