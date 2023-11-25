Королева Максима усыновила трех ежей и поселила их в своем саду

Королева Максима призывает всех быть неравнодушными к природе

52-летняя Королева Нидерландов Максима усыновила трех ежей и выпустила их в сад дворца Хуис-тен-Бош. Об этом говорится на официальной странице Королевского дома в инстаграм.

"Ежам в Нидерландах все труднее. В теплые летние месяцы черви находятся глубже в почве, и ползающих насекомых становится меньше. В последнее время в ежовые приюты становится все больше больных, ослабленных или раненых ежей. Ареал обитания ежа также уменьшился из-за строительства и увеличения трафика",- говорится в подписи.

Именно поэтому Королева Нидерландов, супруга короля Виллема-Александра Максим приняла решение забрать трех ежиков к себе в семью, где они будут жить рядом с их домом.

"Сад и лес предлагают много еды и места для ежей благодаря разнообразным растениям и кустам",- говорится в сообщении.

Также на странице королевства призывают не игнорировать помощью ежикам, которые остались в беде.

"Ой, какая хорошая идея. Я уже кормлю ежей в своем саду".

"У нас лучшая королева среди тысяч".

"Мне это нравится... у нас много лет живут ежи во дворе (мы живем на краю природного заповедника), я всегда готовлю воду и корм для кошек, и я сознательно складываю садовые отходы на кучу в углу сада в течение многих лет, и он уменьшается из-за солнца, дождя и высыхания. Это делает его очень легким для ежей и служит убежищем для них".

"Они такие милые, на прошлой неделе мы также спасли ежа и вызвали скорую помощь для животных, и они отвезли ежа в приют для ежей".

Напомним, Королева Максима появилась на публике в платье с цветочным принтом.