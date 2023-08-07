Королева Максима появилась на публике в платье с цветочным принтом (фото)

Часть королевской семьи Нидерландов посетила галерею на греческом острове.

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Королева Нидерландов Максима появилась на публике в платье с цветочным дизайном. Об этом сообщает Royal Fashion Police.

Монаршая персона посетила художественную галерею на острове Спеце, Греция. Для выхода в свет Максима выбрала яркое платье миди с квадратным вырезом и цветочным принтом от Dolce&Gabbana.

К греческому аутфиту королева добавила сумочку, золотые серьги и часы. Волосы Максимы были распущены. Она общалась с присутствующими гостями.

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Вместе с королевой галерею на Спеце посетили две ее дочери — принцесса Алексия и принцесса Ариана. Они также продемонстрировали летние образы, наслаждаясь художественной выставкой.

Королева Максима с дочерьми

Кроме двух принцесс, королева Максима и король Виллем-Александр воспитывают еще старшую дочь Катарину-Амалию. В линии наследования престола она идет первой.

Поженились монаршие персоны в 2002 году после ряда препятствий со стороны парламента, ведь Максима — дочь министра режима аргентинского диктатора Виделы.

Королева Максима и король Виллем-Александр Фото: Getty Images

Напомним, королева Максима появилась на публике в роскошном золотистом платье.

Также Фокус писал о появлении королевы Нидерландов в платье-вышиванке украинского бренда.