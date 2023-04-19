Королева Максима вышла в свет в роскошном золотистом платье (фото)
Королева Нидерландов находится с визитом в Италии.
51-летняя королева Нидерландов Максима вышла в свет в мерцающем золотистом мини-платье и солнцезащитных очках. Об этом пишет Daily Mail.
Мама троих посетила Милан, где продемонстрировала несколько стильных образов.
Королевская персона показала себя в столице моды Италии, чтобы посетить ужин в Palazzo Giureconsulti во время своего визита в город.
Демонстрируя блестящее платье с золотыми деталями в ацтекском стиле на рукавах в сочетании со стильными золотыми туфлями-лодочками, она сияла и позировала перед камерой.
Максима уложила свои светлые волосы, спускавшиеся вниз по плечам, и защищала глаза от солнечных лучей парой очков.
Как аксессуар королевская персона выбрала массивные золотые серьги-кольца и золотую сумочку-клатч.
По прибытии в Палаццо Максима была замечена во время разговора с послом Нидерландов Виллемом Ван и Николь Юникволе.
Визит королевы в город на севере Италии совпадает с миланской Salone del Mobile 2023, ежегодной мебельной ярмаркой.
Ее появление произошло, когда она и ее муж, король Нидерландов Виллем-Александр, подтвердили свое присутствие на коронации короля Карла III в Вестминстерском аббатстве в следующем месяце.
Напомним, ранее королева Максима выгуляла оригинальный дырявый тренч.
Также Фокус писал о появлении королевы Максимы на публике в роскошном красном платье.