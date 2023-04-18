Королева Нидерландов Максима вышла в свет в оригинальном дырявом тренче
51-летняя королевская особа продемонстрировала свой причудливый стиль в Милане.
Королева Нидерландов Максима сделала смелое заявление о моде в дизайнерском тренче с вырезами, появившись на публике во время визита в Милан. Об этом пишет Daily Mail.
51-летняя королева продемонстрировала свой оригинальный стиль в модном тренче от бренда Claes Iversen Pazia из коллекции 2019 года, который украшает множество дырок, украшенных металлическими люверсами.
Мать двоих детей наслаждалась прогулкой в Parco della Musica перед зданием Bosco Verticale во время выставки мебели в Милане во время Недели дизайна 2023.
Свой образ она дополнила ярким голубым костюмом, туфлями на каблуке от Ferragamo, золотым клатчем от Begüm Khan 'Evil Eye' за 2815 фунтов стерлингов и солнцезащитными очками Cartier за 723 фунта стерлингов.
Королевская особа сфотографировалась с Петрой Блез, архитектором Parco della Musica, и Стефано Боэри, дизайнером небоскреба Bosco Verticale.
Это произошло после того, как королева Максима и король Виллем-Александр устроили для Эмманюэля и Брижит Макрон прием во время их визита в Нидерланды. Президент Франции и первая леди посетили Амстердам и Гаагу.
Максима на официальном приеме блистала в роскошном алом платье и фамильных драгоценностях с бриллиантами. Особое внимание привлекала роскошная Античная тиара с жемчугом и жемчужное колье.
Эта тиара была изготовлена в 1900 году с использованием жемчуга, который был в королевской семье Нидерландов с 17 века. Изначально тиару носила королева Нидерландов Вильгельмина, прабабушка короля Виллема-Александра. После тиару надевали и другие дамы из королевской семьи.
Максима не единственная королева, которая надевала оригинальные наряды с дырками. Ранее испанская королева Летиция надевала плиссированную юбку от H&M за 150 долларов. Юбку украшала огромная дырка на колене.