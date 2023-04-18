Королева Нидерландов Максима вышла в свет в оригинальном дырявом тренче

51-летняя королевская особа продемонстрировала свой причудливый стиль в Милане.

Related video

Королева Нидерландов Максима сделала смелое заявление о моде в дизайнерском тренче с вырезами, появившись на публике во время визита в Милан. Об этом пишет Daily Mail.

51-летняя королева продемонстрировала свой оригинальный стиль в модном тренче от бренда Claes Iversen Pazia из коллекции 2019 года, который украшает множество дырок, украшенных металлическими люверсами.

Мать двоих детей наслаждалась прогулкой в Parco della Musica перед зданием Bosco Verticale во время выставки мебели в Милане во время Недели дизайна 2023.

Королева Максима славится своими оригинальными нарядами

Свой образ она дополнила ярким голубым костюмом, туфлями на каблуке от Ferragamo, золотым клатчем от Begüm Khan 'Evil Eye' за 2815 фунтов стерлингов и солнцезащитными очками Cartier за 723 фунта стерлингов.

Королевская особа сфотографировалась с Петрой Блез, архитектором Parco della Musica, и Стефано Боэри, дизайнером небоскреба Bosco Verticale.

Королева Максима славится своими оригинальными нарядами

Это произошло после того, как королева Максима и король Виллем-Александр устроили для Эмманюэля и Брижит Макрон прием во время их визита в Нидерланды. Президент Франции и первая леди посетили Амстердам и Гаагу.

Максима на официальном приеме блистала в роскошном алом платье и фамильных драгоценностях с бриллиантами. Особое внимание привлекала роскошная Античная тиара с жемчугом и жемчужное колье.

Эта тиара была изготовлена в 1900 году с использованием жемчуга, который был в королевской семье Нидерландов с 17 века. Изначально тиару носила королева Нидерландов Вильгельмина, прабабушка короля Виллема-Александра. После тиару надевали и другие дамы из королевской семьи.

Максима не единственная королева, которая надевала оригинальные наряды с дырками. Ранее испанская королева Летиция надевала плиссированную юбку от H&M за 150 долларов. Юбку украшала огромная дырка на колене.