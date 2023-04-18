Королева Нідерландів Максима з'явилась на публіці в оригінальному дірявому тренчі
51-річна королівська особа продемонструвала свій химерний стиль у Мілані.
Королева Нідерландів Максима зробила сміливу заяву про моду у дизайнерському тренчі з вирізами, з'явившись на публіці під час візиту до Мілану. Про це пише Daily Mail.
51-річна королева продемонструвала свій оригінальний стиль у модному тренчі від бренду Claes Iversen Pazia з колекції 2019 року, який прикрашає безліч дірок, прикрашених металевими люверсами.
Мати двох дітей насолоджувалася прогулянкою у Parco della Musica перед будинком Bosco Verticale під час виставки меблів у Мілані під час Тижня дизайну 2023 року.
Свій образ вона доповнила яскравим блакитним костюмом, туфлями на підборах Ferragamo, золотим клатчем від Begüm Khan 'Evil Eye' за 2815 фунтів стерлінгів і сонцезахисними окулярами Cartier за 723 фунти стерлінгів.
Королівська особа сфотографувалася з Петром Блезом, архітектором Parco della Musica, та Стефано Боері, дизайнером хмарочоса Bosco Verticale.
Це сталося після того, як королева Максима та король Віллем-Олександр влаштували для Емманюеля та Бріжит Макрон прийом під час їхнього візиту до Нідерландів. Президент Франції та перша леді відвідали Амстердам та Гаагу.
Максима на офіційному прийомі вражала в розкішній червоній сукні та фамільних коштовностях з діамантами. Особливу увагу привертала розкішна Антична тіара з перлами.
Ця тіара була виготовлена в 1900 році з використанням перлів, які були в королівській сім'ї Нідерландів з 17 століття. Спочатку тіару носила королева Нідерландів Вільгельміна, прабабуся короля Віллема-Олександра. Після тіару одягали й інші жінки з царської сім'ї.
Максима не єдина королева, яка одягала оригінальне вбрання з дірками. Раніше іспанська королева Летиція одягала спідницю від H&M за 150 доларів. Спідницю прикрашала величезна дірка на коліні.