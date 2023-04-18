Королева Нідерландів Максима з'явилась на публіці в оригінальному дірявому тренчі

51-річна королівська особа продемонструвала свій химерний стиль у Мілані.

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Королева Нідерландів Максима зробила сміливу заяву про моду у дизайнерському тренчі з вирізами, з'явившись на публіці під час візиту до Мілану. Про це пише Daily Mail.

51-річна королева продемонструвала свій оригінальний стиль у модному тренчі від бренду Claes Iversen Pazia з колекції 2019 року, який прикрашає безліч дірок, прикрашених металевими люверсами.

Мати двох дітей насолоджувалася прогулянкою у Parco della Musica перед будинком Bosco Verticale під час виставки меблів у Мілані під час Тижня дизайну 2023 року.

Королева Максима славиться своїми оригінальними вбраннями

Свій образ вона доповнила яскравим блакитним костюмом, туфлями на підборах Ferragamo, золотим клатчем від Begüm Khan 'Evil Eye' за 2815 фунтів стерлінгів і сонцезахисними окулярами Cartier за 723 фунти стерлінгів.

Королівська особа сфотографувалася з Петром Блезом, архітектором Parco della Musica, та Стефано Боері, дизайнером хмарочоса Bosco Verticale.

Королева Максима славиться своїми оригінальними вбраннями

Це сталося після того, як королева Максима та король Віллем-Олександр влаштували для Емманюеля та Бріжит Макрон прийом під час їхнього візиту до Нідерландів. Президент Франції та перша леді відвідали Амстердам та Гаагу.

Максима на офіційному прийомі вражала в розкішній червоній сукні та фамільних коштовностях з діамантами. Особливу увагу привертала розкішна Антична тіара з перлами.

Ця тіара була виготовлена в 1900 році з використанням перлів, які були в королівській сім'ї Нідерландів з 17 століття. Спочатку тіару носила королева Нідерландів Вільгельміна, прабабуся короля Віллема-Олександра. Після тіару одягали й інші жінки з царської сім'ї.

Максима не єдина королева, яка одягала оригінальне вбрання з дірками. Раніше іспанська королева Летиція одягала спідницю від H&M за 150 доларів. Спідницю прикрашала величезна дірка на коліні.