Королева Летиція вийшла у світ у спідниці з діркою від H&M

50-річна королева з'явилася в оригінальному вбранні на кінофестивалі в Наваррі

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Королева Іспанії Летиція з'явилася в дуже оригінальному та дуже бюджетному вбранні на кінофестивалі в Наваррі. Для виходу вона обрала плісировану спідницю від H&M за 150 доларів. Про це пише Daily Mail.

50-річна королева відома своїм бездоганним стилем, але спідниця виявилася набагато цікавішою, ніж вбрання, яке королева демонструвала до цього. Її прикрашала велика кругла дірка на коліні. Спідниця — плід минулорічної співпраці брендів Toga Archives x H&M. Через кокетливий виріз її вже прозвали "спідниця куку".

[ + – ] Королева Летиція в оригінальній спідниці від H&M Фото: Getty Images

Дизайнерський хід привертав увагу до вбрання королеви, яка доповнила спідницю простим чорним светром, черевичками з крокодилової шкіри на шпильці від Magrit та чорною сумочкою від Giorgio Armani.

Вона додала трохи гламуру, одягнувши маленькі сережки-кафи з діамантами.

Летиція завітала на кінофестиваль Opera Prima Film Festival Ciudad de Tudela на якому демонструють іспанські повнометражні фільми.

Королева Іспанії відома своєю любов'ю до іспанських демократичних брендів на зразок Mango та Zara. Вона одягає вбрання з них навіть на офіційні заходи та прийоми у палаці.

Але, у неї, звичайно, є в гардеробі та сукні від відомих дизайнерів та будинків моди. Так, на прийом у Німеччині, на якому були присутні президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр та його дружина Ельке Бюденбендер, Летиція одягла в сукні від культового британського дизайнера Стелли Маккартні з ефектною накидкою на одне плече.

А під час недавнього візиту до Опери на відкриття Королівського театрального сезону в Мадриді, Летиція одягла розкішну фіолетову сукню з відкритою спиною.