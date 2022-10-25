Оборки та відкрита спина. Королева Летиція показала ідеальний образ для вечора в театрі

У мережі вже зазначили, що королева перебуває в чудовій фізичній формі.

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Королева Іспанії Летиція продемонструвала дуже підтягнуту фігуру, коли з'явилася на публіці в шикарній темно-синій сукні з відкритою спиною. Королева та король Філіп були присутні на відкритті Королівського театрального сезону в Мадриді. Про це пише Casa Real.

Для вечора в Оперному театрі, де давали оперу "Аїда" Джузеппе Верді, 50-річна королева обрала вражаючу сукню з воланами, асиметричним подолом і глибоким вирізом на спині.

[ + – ] Королева Летиція вибрала сміливу сукню для вечора в Опері Фото: Casa Real

На сайті бренду Miphai, дуже демократичного як для королеви, вартість сукні Ч близько семи тисяч гривень.

[ + – ] Вартість сукні королеви — 7 тисяч гривень

Вона доповнила образ сережками з рожевими кристалами та сріблястими черевичками від Magrit.

Фото: Casa Real

[ + – ] Королева Летиція та король Філіп в Опері Фото: Casa Real

Візит у театр відбувся після нещодавньої поїздки королівського подружжя в Німеччину в межах державного візиту, який був відкладений на рік через пандемію коронавірусу.

На вечері з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром і його дружиною Ельке Бюденбендер королева Летиція з'явилася в оригінальній червоній вечірній сукні від Стелли Маккартні.

Асиметричний крій оголював одну руку королеви. Летиція нечасто вдягає діамантові прикраси, але цього разу обрала сережки-люстри з королівської колекції прикрас.