Оборки и открытая спина. Королева Летиция показала идеальный образ для вечера в театре
В Сети уже отметили, что королева находится в прекрасной физической форме.
Королева Испании Летиция продемонстрировала очень подтянутую фигуру, когда появилась на публике в шикарном темно-синем платье с открытой спиной. Королева и король Филипп присутствовали на открытии Королевского театрального сезона в Мадриде. Об этом пишет Casa Real.
Для вечера в Оперном театре, где давали оперу "Аида" Джузеппе Верди, 50-летняя королева выбрала впечатляющее платье с оборками, ассиметричным подолом и глубоким вырезом на спине.
На сайте бренда Miphai, — весьма демократичного, как для королевы, — стоимость платья около семи тысяч гривен.
Она дополнила образ серьгами с розовыми кристаллами и серебристыми туфельками от Magrit.
Визит в театр произошел после недавней поездки королевской четы в Германию в рамках государственного визита, который был отложен на год из-за пандемии коронавируса.
На ужине с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и его супругой Эльке Бюденбендер королева Летиция появилась в оригинальном красном вечернем платье от Стеллы Маккартни.
Ассиметричный крой обнажал одну руку королевы. Летиция нечасто надевает бриллиантовые украшения, но в этот раз выбрала серьги-люстры из королевской коллекции украшений.