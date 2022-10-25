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Стиль жизни

Оборки и открытая спина. Королева Летиция показала идеальный образ для вечера в театре

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Фото: Getty Images | Королева Летиция выбрала смелое платье для вечера в Опере

В Сети уже отметили, что королева находится в прекрасной физической форме.

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Королева Испании Летиция продемонстрировала очень подтянутую фигуру, когда появилась на публике в шикарном темно-синем платье с открытой спиной. Королева и король Филипп присутствовали на открытии Королевского театрального сезона в Мадриде. Об этом пишет Casa Real.

Для вечера в Оперном театре, где давали оперу "Аида" Джузеппе Верди, 50-летняя королева выбрала впечатляющее платье с оборками, ассиметричным подолом и глубоким вырезом на спине.

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Королева Летиция выбрала смелое платье для вечера в Опере
Фото: Casa Real

На сайте бренда Miphai, — весьма демократичного, как для королевы, — стоимость платья около семи тысяч гривен.

Стоимость платья королевы - 7 тысяч гривен

Она дополнила образ серьгами с розовыми кристаллами и серебристыми туфельками от Magrit.

королева летиция, король фелипе, король испании, королева испании Fullscreen
Фото: Casa Real
королева летиция, король фелипе, король испании, королева испании Fullscreen
Королева Летиция и король Филипп в Опере
Фото: Casa Real

Визит в театр произошел после недавней поездки королевской четы в Германию в рамках государственного визита, который был отложен на год из-за пандемии коронавируса.

На ужине с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и его супругой Эльке Бюденбендер королева Летиция появилась в оригинальном красном вечернем платье от Стеллы Маккартни.

Ассиметричный крой обнажал одну руку королевы. Летиция нечасто надевает бриллиантовые украшения, но в этот раз выбрала серьги-люстры из королевской коллекции украшений.