Оборки и открытая спина. Королева Летиция показала идеальный образ для вечера в театре

В Сети уже отметили, что королева находится в прекрасной физической форме.

Related video

Королева Испании Летиция продемонстрировала очень подтянутую фигуру, когда появилась на публике в шикарном темно-синем платье с открытой спиной. Королева и король Филипп присутствовали на открытии Королевского театрального сезона в Мадриде. Об этом пишет Casa Real.

Для вечера в Оперном театре, где давали оперу "Аида" Джузеппе Верди, 50-летняя королева выбрала впечатляющее платье с оборками, ассиметричным подолом и глубоким вырезом на спине.

[ + – ] Королева Летиция выбрала смелое платье для вечера в Опере Фото: Casa Real

На сайте бренда Miphai, — весьма демократичного, как для королевы, — стоимость платья около семи тысяч гривен.

[ + – ] Стоимость платья королевы - 7 тысяч гривен

Она дополнила образ серьгами с розовыми кристаллами и серебристыми туфельками от Magrit.

Фото: Casa Real

[ + – ] Королева Летиция и король Филипп в Опере Фото: Casa Real

Визит в театр произошел после недавней поездки королевской четы в Германию в рамках государственного визита, который был отложен на год из-за пандемии коронавируса.

На ужине с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и его супругой Эльке Бюденбендер королева Летиция появилась в оригинальном красном вечернем платье от Стеллы Маккартни.

Ассиметричный крой обнажал одну руку королевы. Летиция нечасто надевает бриллиантовые украшения, но в этот раз выбрала серьги-люстры из королевской коллекции украшений.