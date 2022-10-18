Королева Летиция появилась на приеме в эффектном алом платье от Стеллы Маккартни

В платье с ассиметричными рукавами. и накидкой королева посетила прием в Германии

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Королева Испании Летиция и король Филипп сейчас находятся с официальным визитом в Германии. И королева, поддерживая имидж самой элегантной, появилась в потрясающем наряде на ужине с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и его супругой Эльке Бюденбендер. Об этом пишет Daily Mail.

Банкет был частью официальной программы трехдневного визита испанской королевской семьи в Германию.

Для дневной прогулки королева Летиция выбрала синее платье с цветочными аппликациями на плечах.

[ + – ] Королева Летиция, король Филипп, Франк-Вальтер Штайнмайер, его супругой Эльке Бюденбендер Фото: Casa Real

Но для приема вечером в президентском дворце Бельвю в Берлине она предпочла не менее эффектный наряд: алое платье от Stella McCartney, любимого бренда Меган Маркл.

Ранее Летиция уже выходила в этом платье в свет. Она была в нем на вечеринке по случаю дня рождения короля Нидерландов Виллема-Александра в Гааге в 2017 году.

Королева выглядела потрясающе в платье от культового британского дизайнера Стеллы Маккартни с эффектной накидкой на одно плечо. Эта модель предлагает свежий взгляд на традиционную вечернюю одежду.

Для берлинского приема Летиция дополнила платье бриллиантовыми серьгами и длинной сумочкой-багетом Alice от Magrit и босоножками Rosie от Jimmy Choo.

[ + – ] Королева Летиция и король Филипп на приеме в Берлине Фото: Getty Images

Трехдневный визит в Германию станет первым официальным визитом испанской королевской семьи в Германию с декабря 2014 года.

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Во время своего визита в Берлин король Филипп и королева Летиция встретятся со многими высокопоставленными лицами Германии и примут участие в ряде мероприятий.

Напомним, ранее королева Летиция посетила Королевскую инженерную академию в Мадриде и выбрала для визита белое платье с черной вышивкой, которое также надевала ранее, но в более вечернем варианте.