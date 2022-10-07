Королева Испании Летиция вышла в свет в потрясающем бело-черном платье

Ранее королева уже надевала его в 2017 году и выглядела также безупречно

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49-летняя королева Испании Летиция в очередной раз подтвердила свой статус одной из самых элегантных женщин в мире. Она надела платье пятилетней давности и выглядела в нем потрясающе. Об этом пишет Daily Mail.

В белом платье с черной вышивкой у талии она посетила Королевскую инженерную академию.

[ + – ] Королева Летиция и ее черно-белый образ Фото: Casa Real

И позировала у здания вместе с министром науки Испании Дианой Морант и директором Королевской инженерной академии Антонио Колино.

Она подчеркнула макияжем глаза и уложила волосы мягкими волнами, продемонстрировав седину. Королева не афишировала свое решение, но она не красит волосы, чтобы скрыть седые пряди, тем самым демонстрируя, что такие мелочи не имеют значения.

Заслуживал внимания и ее наряд. Белое платье с черной вышивкой и юбкой длины миди от дизайнера Felipe Varela она уже надевала в 2017 году, но тогда событие было более официальным, так что королева надела его поверх пышной нижней юбки, придав объем и дополнив бриллиантовыми украшениями.

[ + – ] Королева Летиция с шиком носит платья, как от именитых дизайнеров, так и из массмаркета Фото: Casa Real

Сегодня, когда событие было менее торжественным, она ограничилась скромными украшениями.

Напомним, ранее в свет неожиданно вышла еще одна любимая представительница европейской монархии. Княгиня Шарлен неожиданно покинула дворец в Монако и прибыла на Неделю моды в Париже.

Она посетила два показа, причем один из них – самый желанный среди фанатов моды: роскошное шоу Louis Vuitton в Лувре. Княгиня сидела в первом ряду рядом с Джанет Джексон и Бернаром Арно.