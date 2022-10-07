Королева Іспанії Летиція вийшла у світ у приголомшливій біло-чорній сукні

Раніше королева вже одягала його у 2017 році й виглядала також бездоганно.

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49-річна королева Іспанії Летиція вкотре підтвердила свій статус однієї з найелегантніших жінок у світі. Вона одягла плаття п'ятирічної давності й виглядала в ньому приголомшливо. Про це пише Daily Mail.

У білій сукні із чорною вишивкою біля талії вона відвідала Королівську інженерну академію.

[ + – ] Королева Летиція та її чорно-білий образ Фото: Casa Real

І позувала біля будівлі разом із міністринею науки Іспанії Діаною Морант і директором Королівської інженерної академії Антоніо Коліно.

Вона підкреслила макіяжем очі й уклала волосся м'якими хвилями, продемонструвавши сивину. Королева не афішувала своє рішення, але вона не фарбує волосся, щоб приховати сиві пасма, тим самим демонструючи, що такі дрібниці не мають значення.

Заслуговувало на увагу і її вбрання. Білу сукню з чорною вишивкою та спідницею довжини міді від дизайнера Felipe Varela вона вже одягала у 2017 році, але тоді подія була більш офіційною, тож королева вдягла її поверх пишної спідниці, надавши об'єму й доповнивши діамантовими прикрасами.

[ + – ] Королева Летиція із шиком носить сукні як від іменитих дизайнерів, так і з масмаркету Фото: Casa Real

Сьогодні, коли подія була менш урочистою, вона обмежилася скромними прикрасами.

Нагадаємо, раніше у світ несподівано вийшла ще одна улюблена представниця європейської монархії. Княгиня Шарлен зненацька залишила палац у Монако і прибула на Тиждень моди у Парижі.

Вона відвідала два покази, причому один із них — найбажаніший серед фанатів моди: розкішне шоу Louis Vuitton у Луврі. Княгиня сиділа в першому ряду поряд із Джанет Джексон і Бернаром Арно.