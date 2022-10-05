Княгиня Шарлін без чоловіка відвідала показ Louis Vuitton на Тижні моди у Парижі

Княгиня Монако повністю оговталася від недуги

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Княгиня Монако Шарлін вразила шанувальників та завсідників Тижня моди у Парижі, коли з'явилася у першому ряду на показі Louis Vuitton. Про це пише Elle.

Наймасштабніший і ефектний показ, що завершив паризький Тиждень моди, зібрав чимало селебріті, але Шарлін вдалося зробити фурор.

Після свого повернення з ПАР, де вона перенесла кілька операцій, Шарлін довго лікувалася у Швейцарії, а потім, якщо і з'являлася на публіці, то тільки в компанії чоловіка, принца Альбера.

Вони разом виїжджали з Монако востаннє заради похорону королеви Єлизавети II у Великій Британії.

І раптово Шарлін опублікувала знімок у своєму Instagram, написавши "приємно знову опинитися в Парижі".

[ + – ] Шарлін на Тижні моди у Парижі

І для дому моди Louis Vuitton, безперечно, стало величезним успіхом, що Шарлін вирішила відвідати саме їх показ у Луврі. Вона сиділа на одному з найкращих місць у першому ряду поряд з Джанет Джексон та Бернаром Арно, CEO групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy.

[ + – ] Шарлін, Джанет Джексон та Бернар Арно на показі Louis Vuitton

Заради показу, дотримуючись негласної традиції, княгиня Шарлін обрала вбрання від Louis Vuitton: дуже структурований жакет у клітку з блиском, класичну білу сорочку, чорні скінні джинси.

Образ вона доповнила сонячними окулярами та срібними прикрасами.

Шарлін раніше відвідала показ Akris, про що також написала в соцмережах. І на фото із показу її супроводжували лише кілька охоронців.

Стало ясно, що головний світський захід цієї осені Шарлін вирішила відвідати сама, без дітей та чоловіка, князя Альбера.

Нагадаємо, востаннє за кордон княгиня з чоловіком виїжджали на початку вересня на похорон королеви Єлизавети.

Втім, тоді до Лондона з'їхалися політики та монархи з усього світу. Навіть імператор Японії порушив традицію та прибув на прощання з британською королевою.