Княгиня Шарлен без мужа посетила показ Louis Vuitton на Неделе моды в Париже
Княгиня Монако полностью оправилась от недуга
Княгиня Монако Шарлен поразила поклонников и завсегдатаев Недели моды в Париже, когда появилась в первом ряду на показе Louis Vuitton. Об этом пишет Elle.
Самый масштабный и эффектный показ, завершивший парижскую неделю моды собрал немало селебрити, но Шарлен удалось произвести фурор.
После своего возвращения из ЮАР, где она перенесла несколько операций, Шарлен долго лечилась в Швейцарии, а после, если и появлялась на публике, то только в компании супруга, принца Альбера.
Они вместе выезжали из Монако в последний раз ради похорон королевы Елизаветы II в Великобритании.
И внезапно Шарлен опубликовала снимок в собственном Instagram, написав "приятно вновь оказаться в Париже".
И для дома моды Louis Vuitton, несомненно стало огромной удачей, что Шарлен решила посетить именно их показ в Лувре. Она сидела на одном из лучших мест в первом ряду рядом с Джанет Джексон и Бернаром Арно, CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy.
Ради показа, соблюдая негласную традицию, княгиня Шарлен выбрала наряд от Louis Vuitton: очень структурированный жакет в клетку с блеском, классическую белую рубашку, черные джинсы-скинни.
Образ она дополнила солнечными очками и серебряными украшениями.
Шарлен ранее посетила показ Akris, о чем тоже написала в соцсетях. И на фото с показа ее сопровождали только несколько охранников.
Стало ясно, что главное светское мероприятие этой осени Шарлен решила посетить сама, без детей и мужа, князя Альбера.
Напомним, последний раз за рубеж княгиня с супругом выезжали в начале сентября, на похороны королевы Елизаветы.
Впрочем, тогда в Лондон съехались политики и монархи со всего мира. Даже император Японии нарушил традицию и прибыл на прощание с британской королевой.