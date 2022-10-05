Княгиня Шарлен без мужа посетила показ Louis Vuitton на Неделе моды в Париже

Княгиня Монако полностью оправилась от недуга

Related video

Княгиня Монако Шарлен поразила поклонников и завсегдатаев Недели моды в Париже, когда появилась в первом ряду на показе Louis Vuitton. Об этом пишет Elle.

Самый масштабный и эффектный показ, завершивший парижскую неделю моды собрал немало селебрити, но Шарлен удалось произвести фурор.

После своего возвращения из ЮАР, где она перенесла несколько операций, Шарлен долго лечилась в Швейцарии, а после, если и появлялась на публике, то только в компании супруга, принца Альбера.

Они вместе выезжали из Монако в последний раз ради похорон королевы Елизаветы II в Великобритании.

И внезапно Шарлен опубликовала снимок в собственном Instagram, написав "приятно вновь оказаться в Париже".

[ + – ] Шарлен на Неделе моды в Париже

И для дома моды Louis Vuitton, несомненно стало огромной удачей, что Шарлен решила посетить именно их показ в Лувре. Она сидела на одном из лучших мест в первом ряду рядом с Джанет Джексон и Бернаром Арно, CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy.

[ + – ] Шарлен, Джанет Джексон и Бернар Арно на показе Louis Vuitton

Ради показа, соблюдая негласную традицию, княгиня Шарлен выбрала наряд от Louis Vuitton: очень структурированный жакет в клетку с блеском, классическую белую рубашку, черные джинсы-скинни.

Образ она дополнила солнечными очками и серебряными украшениями.

Шарлен ранее посетила показ Akris, о чем тоже написала в соцсетях. И на фото с показа ее сопровождали только несколько охранников.

Стало ясно, что главное светское мероприятие этой осени Шарлен решила посетить сама, без детей и мужа, князя Альбера.

Напомним, последний раз за рубеж княгиня с супругом выезжали в начале сентября, на похороны королевы Елизаветы.

Впрочем, тогда в Лондон съехались политики и монархи со всего мира. Даже император Японии нарушил традицию и прибыл на прощание с британской королевой.