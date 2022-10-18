Королева Летиція з'явилася на прийомі в ефектній червоній сукні від Стелли Маккартні

У сукні з асиметричними рукавами і накидкою королева відвідала прийом у Німеччині.

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Королева Іспанії Летиція та король Філіп зараз перебувають з офіційним візитом у Німеччині. І королева, підтримуючи імідж найелегантнішої, з'явилася в приголомшливому вбранні на вечері з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та його дружиною Ельке Бюденбендер. Про це пише Daily Mail.

Банкет був частиною офіційної програми триденного візиту іспанської королівської родини в Німеччину.

Для денної прогулянки королева Летиція обрала синю сукню із квітковими аплікаціями на плечах.

[ + – ] Королева Летиція, король Філіп, Франк-Вальтер Штайнмаєр, його дружиною Ельке Бюденбендер Фото: Casa Real

Але для прийому ввечері в президентському палаці Бельвю в Берліні вона віддала перевагу не менш ефектному вбранню: червона сукня від Stella McCartney, улюбленого бренду Меган Маркл.

Раніше Летиція уже виходила в цій сукні. Вона була у ньому на вечірці з нагоди дня народження короля Нідерландів Віллема-Олександра в Гаазі у 2017 році.

Королева виглядала приголомшливо у сукні від культової британської дизайнерки Стелли Маккартні з ефектною накидкою на одне плече. Ця модель пропонує свіжий погляд на традиційний вечірній одяг.

Для берлінського прийому Летиція доповнила сукню діамантовими сережками та довгою сумочкою-багетом Alice від Magrit і босоніжками Rosie від Jimmy Choo.

[ + – ] Королева Летиція і король Філіп на прийомі в Берліні Фото: Getty Images

Триденний візит у Німеччину стане першим офіційним візитом іспанської королівської родини до Німеччини з грудня 2014 року.

Іспанські королівські особи відвідають Німецько-іспанський форум під час свого візиту.

Під час свого візиту в Берлін король Філіп та королева Летиція зустрінуться з багатьма високопоставленими особами Німеччини та візьмуть участь у низці заходів.

Нагадаємо, раніше королева Летиція відвідала Королівську інженерну академію в Мадриді й обрала для візиту білу сукню з чорною вишивкою, яку також одягала раніше, але в більш вечірньому варіанті.