Королева Летиція з'явилася на прийомі в ефектній червоній сукні від Стелли Маккартні
У сукні з асиметричними рукавами і накидкою королева відвідала прийом у Німеччині.
Королева Іспанії Летиція та король Філіп зараз перебувають з офіційним візитом у Німеччині. І королева, підтримуючи імідж найелегантнішої, з'явилася в приголомшливому вбранні на вечері з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та його дружиною Ельке Бюденбендер. Про це пише Daily Mail.
Банкет був частиною офіційної програми триденного візиту іспанської королівської родини в Німеччину.
Для денної прогулянки королева Летиція обрала синю сукню із квітковими аплікаціями на плечах.
Але для прийому ввечері в президентському палаці Бельвю в Берліні вона віддала перевагу не менш ефектному вбранню: червона сукня від Stella McCartney, улюбленого бренду Меган Маркл.
Раніше Летиція уже виходила в цій сукні. Вона була у ньому на вечірці з нагоди дня народження короля Нідерландів Віллема-Олександра в Гаазі у 2017 році.
Королева виглядала приголомшливо у сукні від культової британської дизайнерки Стелли Маккартні з ефектною накидкою на одне плече. Ця модель пропонує свіжий погляд на традиційний вечірній одяг.
Для берлінського прийому Летиція доповнила сукню діамантовими сережками та довгою сумочкою-багетом Alice від Magrit і босоніжками Rosie від Jimmy Choo.
Триденний візит у Німеччину стане першим офіційним візитом іспанської королівської родини до Німеччини з грудня 2014 року.
Іспанські королівські особи відвідають Німецько-іспанський форум під час свого візиту.
Під час свого візиту в Берлін король Філіп та королева Летиція зустрінуться з багатьма високопоставленими особами Німеччини та візьмуть участь у низці заходів.
Нагадаємо, раніше королева Летиція відвідала Королівську інженерну академію в Мадриді й обрала для візиту білу сукню з чорною вишивкою, яку також одягала раніше, але в більш вечірньому варіанті.