Королева Летиция вышла в свет в юбке с дырой от H&M

50-летняя королева появилась в оригинальном наряде на кинофестивале в Наварре

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Королева Испании Летиция появилась в очень оригинальном и очень бюджетном наряде на кинофестивале в Наварре. Для выхода она выбрала плиссированную юбку от H&M за 150 долларов. Об этом пишет Daily Mail.

50-летняя королева известна своим безупречным стилем, но юбка оказалась куда интересней, чем наряды, которые королева демонстрировала до этого. Ее украшала большая круглая дырка на колене. Юбка – плод прошлогоднего сотрудничества брендов Toga Archives x H&M. Из-за кокетливого выреза ее уже прозвали "юбка куку".

[ + – ] Королева Летиция в оригинальной юбке от H&M Фото: Getty Images

Дизайнерский ход привлекал внимание к наряду королевы, которая дополнила юбку простым черным свитером, туфельками из крокодиловой кожи на шпильке от Magrit и черной сумочкой от Giorgio Armani.

Она добавила немного гламура, надев маленькие серьги-каффы с бриллиантами.

Летиция посетила кинофестиваль Opera Prima Film Festival Ciudad de Tudela на котором демонстрируют испанские полнометражные фильмы.

Королева Испании известна своей любовью к испанским демократичным брендам вроде Mango и Zara. Она надевает наряды из них даже на официальные мероприятия и приемы во дворце.

Но, у нее, конечно, есть в гардеробе и платья от известных дизайнеров и домов моды. Так, на прием в Германии, на котором присутствовали президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и его супруга Эльке Бюденбендер, Летиция надела потрясающе в платье от культового британского дизайнера Стеллы Маккартни с эффектной накидкой на одно плечо.

А во время недавнего визита в Оперу на открытие Королевского театрального сезона в Мадриде, Летиция надела роскошное лиловое платье с открытой спиной.