Королева Нідерландів Максима прийшла на прийом у приголомшуючій червоній сукні

Королева Нідерландів Максима та король Віллем-Олександр влаштували розкішний державний банкет для президента Макрона та його дружини Бріжит.

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Королева Нідерландів Максима зробила сміливу модну заяву в чудовій червоній сукні, коли вона та її чоловік вітали президента Емманюеля Макрона та його дружину Бріжит на державному обіді в Королівському палаці в Амстердамі. Про це пише Tatler.

51-річна королева одягла елегантну яскраво-червону сукню з пишними декоративними рукавами та оголила плечі. Це вбрання, творіння місцевого дизайнера Класу Іверсена.

Королева Максима та Емманюель Макрон

Вона та її чоловік, 55-річний король Віллем-Олександр носили однакові перев'язі, прикрашені орденами, коли вони позували для спільної фотографії перед банкетом для своїх гостей.

Мати трьох дітей також доповнила образ декоративною брошкою у формі метелика із краплеподібною перлиною.

Максима не обмежилася орденами та брошкою, одягнувши також розкішну Античну тіару з перлами та перлове кольє.

За даними The Court Jeweller, тіара була виготовлена в 1900 році з використанням перлів, які були в королівській родині Нідерландів з 17 століття. Спочатку тіару носила королева Нідерландів Вільгельміна, найдовше правлячий голландський монарх і прабабуся короля Віллема-Олександра. Після тіару одягали й інші жінки з царської сім'ї. Максима також одягла Великий хрест ордену Почесного легіону.

Королева Максима та король Віллем-Олександр з подружжям Макрон Фото: Getty Images

69-річна Бріжит Макрон виглядала дуже елегантно в максісукні кольору індиго зі срібними візерунками.

Поїздка Макрона до Амстердама та Гааги є першим державним візитом французького лідера після Жака Ширака 23 роки тому і підкреслює тісні зв'язки між Нідерландами та Францією та двома лідерами.

Після прибуття до Амстердама Макрон зустрівся з Віллемом-Олександром і оглянув почесну варту на площі перед столичним королівським палацом.

Раніше стало відомо, що король Іспанії Філіп та королева Летиція приєднаються до королівських осіб з Бельгії, Данії та Швеції на коронації короля Карла. Також відомо, що будуть представники із Японії.

Вважається, що королева Максима та король Віллем-Олександр входять до числа європейських королівських осіб, запрошених на коронацію короля Карла III у Вестмінстерському абатстві 6 травня, хоча вони ще не підтвердили свою присутність.

Король Карл порушив традицію, запросивши коронацію іноземних монархів. Загалом запрошено 2000 гостей.