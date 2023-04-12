У Букінгемському палаці розкрили імена перших гостей коронації Карла ІІІ

Деякі імена у списку здивували королівських шанувальників.

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До коронації короля Карла III, який зійде на престол через дев'ять місяців після смерті своєї матері, залишається менше місяця. На церемонії будуть присутні близько двох тисяч високопоставлених гостей з усього світу. Це члени королівських сімей Європи та Азії, дипломати, відомі політики та громадські діячі. Журнал Hello з посиланням на джерела у Букінгемському палаці повідомляє, що частина запрошених вже підтвердили, що прибудуть на коронацію.

Серед тих, хто дав свою згоду бути присутніми, – кронпринц Данії Фредерік та кронпринцеса Марі, принц Монако Альберт та принцеса Шарлен, король Іспанії Філіп VI та королева Летиція, король Швеції Карл Густав і його дочка кронпринцеса Швеції Вікторія, а також кронпринцеса Японії Кіко.

Імена цих людей у списку здивували багатьох шанувальників королівської родини, оскільки традиційно монархи держав не відвідують коронації один одного, щоб дозволити нещодавно коронованому королю або королеві бути на цьому заході найвищою особою. Таким чином, підтвердження того, що іспанські король та королева, а також король Карл Густав прибудуть, дещо несподівані.

Проте король Чарльз, як відомо, має тісні зв'язки зі своїми європейськими колегами, багато з яких були присутні на панахиді за його покійною матір'ю, королевою, лише торік.

Букінгемський палац вже оприлюднив фото запрошення. Воно зроблено на переробленому папері та сповнене символів.

Коронація Карла відбудеться 6 травня у Вестмінстерському аббатстві. На ній, найімовірніше, не буде принца Гаррі та його дружини Меган Маркл, оскільки при дворі відмовилися виконувати їхню умову та пускати пару на балкон під час прольоту літаків ВПС. У палаці пояснили, що цей привілей надається лише працюючим членам королівської родини.

Раніше Фокус писав, що принц Джордж стане наймолодшим почесним пажом на коронації дідуся.