В Букингемском дворце раскрыли имена первых гостей коронации Карла III

Некоторіе имена в списке удивили королевских поклонников.

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До коронации короля Карла III, который взойдет на престол спустя девять месяцев после смерти своей матери, остается меньше месяца. На церемонии будут присутствовать около двух тысяч высокопоставленных гостей со всего мира. Это члены королевских семей Европы и Азии, дипломаты, известные политики и общественные деятели. Журнал Hello со ссылкой на источники в Букингемском дворце сообщает, что часть приглашенных уже подтвердили, что прибудут на коронацию.

Среди тех, кто дал свое согласие присутствовать, – кронпринц Дании Фредерик и кронпринцесса Мэри, принц Монако Альберт и принцесса Шарлен, король Испании Филипп VI и королева Летиция, король Швеции Карл Густав и его дочь кронпринцесса Швеции Виктория, а также кронпринц Японии Фумихито и кронпринцесса Кико.

Имена этих людей в списке удивили многих поклонников королевской семьи, поскольку традиционно монархи государств не посещают коронации друг друга, чтобы позволить недавно коронованному королю или королеве быть на этом мероприятии самым высокопоставленным лицом. Таким образом, подтверждение того, что испанские король и королева, а также король Карл Густав прибудут, несколько неожиданны.

Тем не менее король Чарльз, как известно, имеет тесные связи со своими европейскими коллегами, многие из которых присутствовали на панихиде по его покойной матери, королеве, только в прошлом году.

Букингемский дворец уже обнародовал фото приглашения. Оно сделано на переработанной бумаге и полно символов.

Коронация Карла состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве. На ней, вероятнее всего, не будет принца Гарри и его жены Меган Маркл, поскольку при дворе отказались выполнять их условие и пускать пару на балкон во время пролета самолетов ВВС. Во дворце объяснили, что эта привилегия предоставляется только работающим членам королевской семьи.

Ранее Фокус писал, что принц Джордж станет самым юным почетным пажем на коронации дедушки.