Королева Нидерландов Максима пришла на прием в ослепительном алом платье

Королева Нидерландов Максима и король Виллем-Александр устроили роскошный государственный банкет для президента Макрона и его жены Брижит.

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Королева Нидерландов Максима сделала смелое заявление о моде в великолепном алом платье, когда она и ее муж приветствовали президента Эмманюэля Макрона и его жену Брижит на государственном обеде в Королевском дворце в Амстердаме. Об этом пишет Tatler.

51-летняя королева надела элегантное ярко-красное платье с пышными декоративными рукавами и обнажила плечи. Этот наряд, творение местного дизайнера Класа Иверсена.

Королева Максима и Эмманюэль Макрон

Она и ее супруг, 55-летний король Виллем-Александр носили одинаковые перевязи, украшенные орденами, когда они позировали для общей фотографии перед банкетом для своих гостей.

Мать троих детей также дополнила образ декоративной брошью в форме бабочки с каплевидной жемчужиной.

Максима не ограничилась орденами и брошью, надев также роскошную Античную тиару с жемчугом и жемчужное колье.

По данным The Court Jeweller, тиара была изготовлена в 1900 году с использованием жемчуга, который был в королевской семье Нидерландов с 17 века. Изначально тиару носила королева Нидерландов Вильгельмина, самый долго правящий голландский монарх и прабабушка короля Виллема-Александра. После тиару надевали и другие дамы из королевской семьи. Максима также надела Большой крест ордена Почетного легиона.

Королева Максима и король Виллем-Александр с четой Макрон Фото: Getty Images

69-летняя Брижит Макрон выглядела очень элегантно в макси-платье цвета индиго с серебряными узорами.

Поездка Макрона в Амстердам и Гаагу является первым государственным визитом французского лидера после Жака Ширака 23 года назад и подчеркивает тесные связи между Нидерландами и Францией и двумя лидерами.

После прибытия в Амстердам Макрон встретился с Виллемом-Александром и осмотрел почетный караул на площади перед столичным королевским дворцом.

Ранее стало известно, что король Испании Филипп и королева Летиция присоединятся к королевским особам из Бельгии, Дании и Швеции на коронации короля Карла. Также известно, что будут представители из Японии.

Считается, что королева Максима и король Виллем-Александр входят в число европейских королевских особ, приглашенных на коронацию короля Карла III в Вестминстерском аббатстве 6 мая, хотя они еще не подтвердили свое присутствие.

Король Карл нарушил традицию, пригласив на коронацию иностранных монархов. Всего приглашено 2000 гостей.