Королева Максима вийшла у світ у розкішній золотистій сукні (фото)

Королева Нідерландів перебуває з візитом в Італії.

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51-річна королева Нідерландів Максима вийшла у світ у мерехтливій золотистій мінісукні та сонцезахисних окулярах. Про це пише Daily Mail.

Мама трьох відвідала Мілан, де продемонструвала кілька стильних образів.

Королівська персона показала себе якнайкраще в столиці моди Італії, щоб відвідати вечерю в Palazzo Giureconsulti під час свого візиту до міста.

Одягаючи блискучу сукню із золотими деталями в ацтекському стилі на рукавах у поєднанні зі стильними золотими човниками, вона сяяла й позувала перед камерою.

Максима уклала своє світле волосся, що спускалося вниз по плечах, і захищала очі від сонячних променів парою сонцезахисних окулярів.

Королева Максима

Як аксесуар королівська особа вибрала масивні золоті сережки-кільця та золоту сумочку-клатч.

Після прибуття в Палаццо Максима була помічена під час розмови з послом Нідерландів Віллемом ван І та Ніколь Юнікволе.

Візит королеви до міста на півночі Італії збігається з міланським Salone del Mobile 2023, щорічним меблевим ярмарком.

Королева Максима

Її поява відбулася, коли вона та її чоловік, король Нідерландів Віллем-Олександр, підтвердили свою присутність на коронації короля Карла ІІІ у Вестмінстерському абатстві наступного місяця.

Нагадаємо, раніше королева Максима вигуляла оригінальний дірявий тренч.

Також Фокус писав про появу королеви Максими на публіці в розкішній червоній сукні.