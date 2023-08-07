Королева Максима зʼявилася на публіці в сукні з квітковим принтом (фото)

Частина королівської родини Нідерландів відвідала галерею на грецькому острові.

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Королева Нідерландів Максима зʼявилася на публіці у сукні з квітковим дизайном. Про це повідомляє Royal Fashion Police.

Монарша персона відвідала мистецьку галерею на острові Спеце, Греція. Для виходу у світ Максима обрала яскраву сукню міді з квадратним вирізом та квітковим принтом від Dolce&Gabbana.

До грецького аутфіту королева додала сумочку, золоті сережки та годинник. Волосся Максими було розпущене. Вона спілкувалася з присутніми гостями.

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Разом з королевою галерею на Спеце відвідали дві її доньки — принцеса Алексія та принцеса Аріана. Вони також продемонстрували літні образи, насолоджуючись мистецькою виставкою.

Королева Максима з доньками

Окрім двох принцес, королева Максима та король Віллем-Олександр виховують ще старшу доньку Катаріну-Амалію. У лінії успадкування престолу вона йде першою.

Одружилися монарші персони у 2002 році після низки перепон зі сторони парламенту, адже Максима — донька міністра режиму аргентинського диктатора Відели.

Королева Максима та король Віллем-Олександр Фото: Getty Images

Нагадаємо, королева Максима зʼявилася на публіці в розкішній золотистій сукні.

Також Фокус писав про появу королеви Нідерландів у сукні-вишиванці українського бренду.