"Они просто уйдут": Полякова спрогнозировала конец войны в Украине в 2024-м (видео)

Знаменитость считает, что Путин точно умер, ведь она "чувствует такие вещи".

44-летняя украинская певица Оля Полякова считает, что война закончится весной 2024 года. Об этом артистка рассказала в новом интервью Славе Демину.

Звезда сцены призналась, что в последнее время, распевая народные песни, почувствовала особую связь с землей, своими корнями, поэтому может даже немного заглянуть в будущее и предсказать его. На вопрос Демина о том, когда же закончится российско-украинская война, Полякова утвердительно ответила, что уже весной 2024 года.

"Путин умер, это я точно знаю, я чувствую такие вещи. Его нет в живых. И война тоже закончится, они просто уйдут, это будет весной 2024 года", — отметила украинская артистка.

Вместе с этим, она вспомнила, как предсказала победу "Шахтера" над "Барселоной" со счетом 1:0 в начале ноября 2023 года. Об этом Полякова сказала еще на второй минуте матча, а знакомые в шутку называли ее ведьмой.

С началом большой войны с РФ артистка публично перешла на украинский язык, в частности, в передаче "Взрослые девочки", которую она ведет вместе с Машей Ефросининой. Певица сожгла свой кокошник и в последнее время активно дает спектакли, в которых поет украинские народные песни.

Оля Полякова

Напомним, Оля Полякова рассказала, как старшие женщины травят ее дочь в сети.

Также Фокус писал о болезни мамы Оли Поляковой, которую смогли точно определить только в Англии.