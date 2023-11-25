"Мисс Вселенная-2023" из Никарагуа попала в политический скандал (фото)

Победительница соревнований красоты в возрасте 18 лет выступала против власти в своей стране.

23-летняя модель Шейннис Паласиос из Никарагуа, которая одержала победу на конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2023" в Сальвадоре, попала в громкий политический скандал. Об этом пишет ABC.

Победительница соревнований красоты в 2018 году участвовала в политических протестах, вызванных недовольством реформами, цензурой и другими действиями властей Никарагуа. Митинги людей продолжались несколько месяцев, а во время них погибло более трех сотен человек. Несмотря на это, активные граждане не достигли своей цели — прокоммунистический Даниэль Ортега не покинул пост. Он до сих пор остается на посту президента страны (с 2007 года).

Шейннис Паласиос

Тогда модель активно делилась фотографиями с митингов в своих соцсетях, однако сейчас все удалила. Впрочем, в сети остались скриншоты.

Шейннис Паласиос протестовала против властей Никарагуа в 2018 году Фото: Скріншот

После победы Шейннис Паласиос на "Мисс Вселенная 2023" многие жители ее родной страны вышли на улицы с сине-белыми флагами, намекающими на оппозицию, что не понравилось властям.

Шейннис Паласиос

На конкурсе красоты 23-летняя уроженка Никарагуа говорила, что стремится помогать укреплять психическое здоровье, ведь сама пережила тревожные приступы, а также планирует бороться за гендерное равенство.

Напомним, представительницу Украины на "Мисс Вселенная-2023" Ангелину Усанову заставили сидеть возле россиянки на мероприятии в рамках конкурса.

Также Фокус писал о национальном костюме украинки на конкурсе красоты в Сальвадоре.