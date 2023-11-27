Ева Лонгория показала, как подрос ее сын Сантьяго (фото)

Пятилетний малыш на одном из снимков красил губы своей звездной маме.

48-летняя американская актриса Ева Лонгория показала, как подрос ее сын Сантьяго. Новыми снимками единственного наследника звезда экрана делится в Instagram с почти 10 млн подписчиков.

На одном из фото Лонгория держит на руках своего пятилетнего сына. Актриса позирует в белом длинном платье и с распущенными волосами. Тем временем Сантьяго примерил летний яркий костюмчик. И звездная мама, и ее сын улыбались, глядя друг на друга. Они предстали на фоне бассейна и пальм, покрытых солнечными лучами.

"Жизнь в последнее время", — написала мама одного ребенка.

Еще на одном из фото малыш рисует губы своей звездной маме.

Ева Лонгория с сыном Сантьяго

Звезда "Отчаянных домохозяек" и мексиканский медиамагнат Хосе Бастон, 55, поженились в 2016 году. До этого Ева была в браке с баскетболистом Тони Паркером и актером Тайлером Кристофером.

В союзе Лонгории и Бастона родился сын Сантьяго, который стал первым и пока единственным ребенком звезды экрана. Время от времени она показывает свежие кадры наследника в соцсетях.

Сын Евы Лонгории

Напомним, Ева Лонгория отправилась на прогулку с Хосе Бастоном и их сыном.

Также Фокус писал о летнем свидании Евы Лонгории с мужем на пляже.