Жена Криса Эванса первый раз показала свое обручальное кольцо с бриллиантом

Альба Баптиста и Крис Эванс тайно поженились два месяца назад.

Жена Криса Эванса, звезды фильма "Капитан Америка" и "Ножи наголо", впервые показала свое обручальное кольцо с бриллиантом. Пара тайно поженилась два месяца назад и фото с этого события пока нет. Об этом пишет Daily Mail.

Альба опубликовала фото в Instagram, чтобы рассказать о мероприятии GQ Portugal "Человек года", которое прошло в Лиссабоне в минувшую субботу.

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Альба Баптиста

Это произошло через два месяца после того, как 42-летний актер, который только что закончил свой шестимесячный перерыв в социальных сетях, и 26-летняя португальская актриса тайно поженились.

Баптиста выглядела потрясающе в черном мини-платье Miu Miu с высоким воротником и прозрачных черных колготках.

Звезда дополнила свой гламурный ансамбль гладкими лакированными туфлями, серьгами из белого золота с бриллиантами и подходящими часами от Cartier.

Привлекательные украшения дополняли два ее обручальных кольца и особенно помолвочное с большим бриллиантом.

Альба Баптиста и ее кольца Фото: Instagram alba.baptista

Крис Эванс и Альба Баптиста держали в секрете подробности своих двух свадебных церемоний и не делились публично новостями о своей помолвке.

В начале сентября Эванс и Баптиста поженились во время интимной свадьбы в Кейп-Коде, на которой присутствовали его коллеги-супергерои из Marvel.

Молодожены были связаны с 2021 года, но об их отношениях стало известно только в январе этого года.

Последователи социальных сетей узнали об их романе, когда Эванс опубликовал видео, на котором он и Альба дурачатся в их доме.

Крис Эванс и Альба Баптиста Фото: Скриншот

Несколько недель спустя источник, близкий к паре, сообщил Us Weekly, что они выводят отношения на новый уровень.

"У Криса и Альбы все серьезно. Они проводят большую часть времени у него дома в Массачусетсе и наслаждаются спокойной жизнью там, вдали от излишнего внимания", — отметил инсайдер.

По его словам, Крис не хотел торопиться, но хотел остепениться, жениться и создать семью.

"Я очень хочу детей. Я хочу жениться. Я хочу вырезать тыквы, украшать рождественские елки и тому подобное", — говорил актер.

Напомним, ранее брат актера сказал, что Эванс предпочитает не распространяться об отношениях, потому что журналисты могут все испортить навязчивыми публикациями.