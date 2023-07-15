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Стиль жизни

Брат Криса Эванса рассказал, почему актер скрывает свои отношения

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Фото: Getty Images | Крис Эванс

Самый сексуальный голливудский актер 2022 года, по версии People, встречается с Альбой Баптистой.

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Брат 42-летнего американского актера Криса Эванса Скотт раскрыл, почему актер скрывает свои отношения с 26-летней Альбой Баптистой. Об этом он рассказал в подкасте Ника Виалла "The Viall Files".

И Эванс, и Баптиста столкнулись с критикой своих поклонников после того, как в январе 2023 года обнародовали свой двухлетний роман.

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Скотт сказал: "Это трудно, люди могут испортить вещи довольно быстро. Какими бывают люди, может быть довольно трудно встречаться с кем-то таким, потому что ты думаешь: "О, я "просто встречаюсь с человеком, он парень", а потом вдруг это статья за статьей, за публикацией публикация", — рассказал брат голливудской звезды.

Крис Эванс и Альба Баптиста Fullscreen
Крис Эванс и Альба Баптиста
Фото: Скриншот

Кроме этого, Скотт отметил, что Крис и Альба "достаточно серьезные" и он одобряет эти отношения.

Ранее источник также сообщил Us Weekly, что Крис и Альба "стали серьезными" за короткий промежуток времени.

Инсайдер сказал: "Они проводят большую часть своего времени в его доме в Массачусетсе и любят там тихую жизнь, окруженную природой и подальше от софитов. Крис был очень открытым и хотел не спешить, прежде чем поселиться".

Крис Эванс Fullscreen
Крис Эванс
Фото: Instagram chrisevans

Напомним, Крис Эванс готов жениться на Альбе Баптисте.

Также Фокус писал о планах Криса Эванса создать семью.