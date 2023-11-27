Мадонна показала готический образ в Милане

65-летняя поп-дива сейчас путешествует в рамках своего долгожданного концертного тура.

65-летняя Мадонна продемонстрировала свой стильный готический образ в Милане, где она сейчас находится в рамках концертного тура Celebration Tour. Об этом пишет Daily Mail.

Мадонну сфотографировали у отеля Palazzo Parigi, когда она направлялась на частную вечеринку.

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Знаменитая 65-летняя певица дала аншлаговые концерты на Mediolanum Forum в четверг и субботу и на этой неделе собирается отправиться в Берлин для следующей остановки в своем праздничном туре. Мадонна выступит на Mercedes Benz Arena. В следующем году она отправится в тур по США.

Мадонна Фото: Getty Images

Мадонна выглядела невероятно молодо, когда отправлялась на прогулку в воскресенье.

Для выхода в свет певица выбрала колготки в сетку, оригинальные сапоги, мини-юбку, шаль, отороченную мехом и прикрыла глаза темными очками.

Celebration Tour — это 12-й концертный тур Мадонны, но первый, который не будет в поддержку нового альбома, а вместо этого пересматривает старую музыку Мадонны.

Тур, посвященный сорокалетию карьеры Мадонны, начался 14 октября в Лондоне и завершится 24 апреля в Мехико.

Милан – последняя остановка певицы в 2023 году, а в следующий раз она выступит в Берлине, Амстердаме и Лондоне.

Мадонна была вынуждена отменить концерты, когда в июне ее срочно доставили в отделение интенсивной терапии для лечения бактериальной инфекции.

Во время одного из своих октябрьских выступлений в Бельгии Мадонна сказала: "Менее четырех месяцев назад я лежала в больнице и была без сознания, и люди говорили, что я могу не выжить. Итак, это чертово чудо, что я сейчас здесь. Моя мать, храни ее Бог, она, должно быть, присматривает за мной… она сказала: "Девочка, тебе еще не время уходить".

Также Мадонна говорила о том, что ее дети поддерживали ее во время болезни. И поблагодарила их за это. За время болезни певица помирилась со своим сыном Рокко от режиссера Гая Ричи. Юноша долгое время мало общался со своей знаменитой матерью и даже переехал к отцу в Лондон.

Но сейчас он поддерживает мать и даже отправился с ней в концертный тур. Рокко видели вместе с Мадонной у отеля Palazzo Parigi.