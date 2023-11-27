Пэрис Хилтон показала, как празднует рождение дочери (фото)

Мама двоих детей и ее первенец Феникс позировали возле розовой елки.

42-летняя американская фотомодель и актриса Пэрис Хилтон показала, как празднует со своим сыном Фениксом рождение его сестренки Лондон. Новогодними кадрами мама двоих детей делится в Instagram с более 25 млн подписчиков.

"Празднуем рождение нашей маленькой девочки Лондон розовым Рождеством!" — написала Пэрис и добавила в комментариях, что очень любит своих малышей.

Американская знаменитость позировала возле розовой елки в бежевом платье с растительным дизайном. Тем временем десятимесячный Феникс сидел та руках у своей звездной мамы, улыбаясь на камеру. Интересно, что после критики формы головы первенца звезды на последних фото он всегда позирует в головных уборах.

Пэрис Хилтон с сыном Фениксом

"Материнство заставляет тебя сиять!!!", "Выглядит так, будто он будет очень высоким", "Лондон Хилтон влияет с первого дня", — пишут в комментариях фолловеры знаменитости.

Венчурный капиталист Картер Реум, 42, и наследница известной сети отелей поженились в ноябре 2021. Через год стало известно, что у звездных супругов родился сын Феникс с помощью услуг суррогатной матери. А в конце 2023 года Пэрис стала мамой во второй раз: у светской львицы родилась дочь Лондон. Однако пока фото девочки не показали.

Пэрис Хилтон и Картер Реум Фото: Getty Images

Напомним, Пэрис Хилтон показала серию новых фото с сыном Фениксом.

Также Фокус писал о второй годовщине бракосочетания Пэрис Хилтон и Картера Реума.