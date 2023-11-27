Полнолуние в Близнецах 27 ноября 2023 года: что сегодня нельзя делать
Полнолуние в Близнецах произошло сегодня, 27 ноября 2023 года, но его влияние мы можем ощущать еще три дня.
Полнолуние в Близнецах может стать периодом для ясного выражения мыслей, общения с окружающими и обмена идеями. Астролога Анжела Перл рассказала, что сулит нам полнолуние 27 ноября, а также что можно и нельзя делать в этот период.
Что сулит нам полнолуние в Близнецах?
Полнолуние в Близнецах может нести за собой переизбыток эмоций, но оно также может стимулировать активность в области общения и обмена информацией. Также могут наладиться отношения с теми, с кем вы были давно в ссоре. Еще полнолуние в этом знаке может поддерживать процессы адаптации и помогать людям лучше справляться с переменами в своей жизни. Может возникнуть интерес к новым знаниям, саморазвитию и обучению.
Что можно делать в полнолуние:
- делать генеральную уборку, избавляться от ненужных вещей;
- мириться;
- медитировать;
- ухаживать за телом, начать похудение;
- заниматься благотворительностью.
Чего нельзя делать в полнолуние:
- конфликтовать, ссориться, реагировать на провокации;
- начинать новые дела, проекты, планировать будущее;
- заниматься тяжелым физическим трудом;
- брать деньги в долг, оформлять кредиты;
- покупать недвижимость, автомобили;
- поддаваться печали и негативным мыслям;
- употреблять алкоголь, тяжелую пищу.
Также Фокус писал про три знака Зодиака, которым повезет в личной жизни в декабре 2023 года