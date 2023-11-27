Полнолуние в Близнецах 27 ноября 2023 года: что сегодня нельзя делать

Полнолуние в Близнецах произошло сегодня, 27 ноября 2023 года, но его влияние мы можем ощущать еще три дня.

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Полнолуние в Близнецах может стать периодом для ясного выражения мыслей, общения с окружающими и обмена идеями. Астролога Анжела Перл рассказала, что сулит нам полнолуние 27 ноября, а также что можно и нельзя делать в этот период.

Что сулит нам полнолуние в Близнецах?

Полнолуние в Близнецах может нести за собой переизбыток эмоций, но оно также может стимулировать активность в области общения и обмена информацией. Также могут наладиться отношения с теми, с кем вы были давно в ссоре. Еще полнолуние в этом знаке может поддерживать процессы адаптации и помогать людям лучше справляться с переменами в своей жизни. Может возникнуть интерес к новым знаниям, саморазвитию и обучению.

Что можно делать в полнолуние:

делать генеральную уборку, избавляться от ненужных вещей;

мириться;

медитировать;

ухаживать за телом, начать похудение;

заниматься благотворительностью.

Чего нельзя делать в полнолуние:

конфликтовать, ссориться, реагировать на провокации;

начинать новые дела, проекты, планировать будущее;

заниматься тяжелым физическим трудом;

брать деньги в долг, оформлять кредиты;

покупать недвижимость, автомобили;

поддаваться печали и негативным мыслям;

употреблять алкоголь, тяжелую пищу.

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