Повний місяць у Близнюках 27 листопада 2023 року: що сьогодні не можна робити
Повний місяць у Близнюках відбувся сьогодні, 27 листопада 2023 року, але його вплив ми можемо відчувати ще три дні.
Повний місяць у Близнюках може стати періодом для ясного вираження думок, спілкування з оточенням та обміну ідеями. Астрологиня Анжела Перл розповіла, що обіцяє нам повний місяць 27 листопада, а також що можна і не можна робити в цей період.
Що обіцяє нам повний місяць у Близнюках?
Повний місяць у Близнюках може нести за собою надлишок емоцій, але він також може стимулювати активність у сфері спілкування та обміну інформацією. Також можуть налагодитися стосунки з тими, з ким ви були давно в сварці. Ще повний місяць у цьому знаку може підтримувати процеси адаптації та допомагати людям краще справлятися зі змінами у своєму житті. Може виникнути інтерес до нових знань, саморозвитку та навчання.
Що можна робити в повний місяць:
- робити генеральне прибирання, позбуватися непотрібних речей;
- миритися;
- медитувати;
- доглядати за тілом, почати схуднення;
- займатися благодійністю.
Чого не можна робити в повний місяць:
- конфліктувати, сваритися, реагувати на провокації;
- починати нові справи, проекти, планувати майбутнє;
- займатися важкою фізичною працею;
- брати гроші в борг, оформляти кредити;
- купувати нерухомість, автомобілі;
- піддаватися смутку й негативним думкам;
- вживати алкоголь, важку їжу.
Також Фокус писав про три знаки Зодіаку, яким пощастить в особистому житті в грудні 2023 року