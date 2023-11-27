Дети Кейт Миддлтон пропустят важное мероприятие из-за учебы в школе

Дети принца и принцессы Уэльских посещают подготовительную школу Ламбрук.

На следующей неделе Кейт Миддлтон и принц Уильям смогут насладиться звездным выходом в свет. Но трое их детей, к сожалению, пропустят ее, и по очень веской причине. Об этом пишет Hello Magazine.

К 41-летнему принцу Уильяму и Кейт присоединятся кронпринцесса Швеции Виктория и принц Даниэль, чтобы посмотреть эстрадное представление в Королевском Альберт-Холле в четверг.

Хотя шоу состоится после школы, десятилетний принц Джордж, восьмилетняя принцесса Шарлотта и пятилетний принц Луи не присоединятся к своим родителям в королевской ложе.

Когда Уильям и Кейт присутствовали на мероприятии в 2019 году в лондонском Палладиуме, принцесса сказала, что их маленькие дети были в восторге от того, куда они с Уильямом собираются, и спросили, могут ли они прийти. Но королевской маме пришлось сказать им: "Не во время учебы".

Кейт Миддлтон уже анонсировала королевское Рождество Фото: Скриншот

Джордж учится в шестом классе подготовительной школы Ламбрук в Беркшире, а его братья и сестры Шарлотта и Луи учатся в четвертом и первом классе соответственно.

На Королевском эстрадном представлении, которое ведет ведущий The Chase Брэдли Уолш, выступит Шер, а также актеры фильмов "Король Лев", "Холодное сердце", "Аладдин", "Геркулес" и "Красавица и чудовище".

Поп-рок-группа McFly, певец Рик Эстли, поп-певица Зара Ларссон и певица и автор песен Палома Фейт также выйдут на сцену вместе со звездой Теда Лассо Ханной Уоддингем, которую будет сопровождать хор Английской национальной оперы (ENO).

Последний раз Уильям и Кейт посещали Королевское эстрадное представление в 2021 году.

Это будет пятый раз, когда Уильям и Кейт примут участие в шоу, ранее пара присутствовала на шоу в 2014, 2017, 2019 и 2021 годах.

Кейт Миддлтон с семьей на праздничном концерте Фото: Getty Images

У Уильяма и Кейт будет несколько напряженных недель в преддверии праздничного сезона, а 8 декабря в Вестминстерском аббатстве запланирован концерт рождественских гимнов принцессы.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о том, присоединится ли принц Луи к своим родителям, брату и сестре на рождественском концерте их матери.