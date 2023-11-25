Обычные каникулы, или выход в свет: журналисты рассказали о планах принца Луи на Рождество
Младший ребенок Кейт Миддлтон и принца Уильяма радует своих поклонников каждый раз, когда появляется на публике.
Дебютирует ли принц Луи на рождественском мероприятии со своими родителями, братьями и сестрами в следующем месяце? Таким вопросом задаются журналисты и поклонники королевской семьи, которым полюбились выходки и непосредственное поведение младшего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Об этом пишет People.
Принц Уильям впервые в прошлом году посетил ежегодную рождественскую церковную прогулку с королевской семьей. И присутствовал на рождественской службе в церкви Святой Марии Магдалины 25 декабря 2022 года.
На выходных дворец подтвердил, что Кейт Миддлтон проведет свой третий ежегодный рождественский концерт в Вестминстерском аббатстве 8 декабря. После начала новой традиции в 2021 году принцессу Уэльскую на мероприятии поддержали принц Джордж и принцесса Шарлотта, ее двое старших детей от принца Уильяма, в прошлом году — и вполне возможно, что принц Луи присоединится к своему большому дебюту на мероприятии в этом году.
В то время как 10-летний принц Джордж и 8-летняя принцесса Шарлотта уже несколько лет сопровождают своих родителей на королевских мероприятиях, пятилетний принц Луи только недавно стал достаточно взрослым для таких прогулок.
Некоторые признаки того, что принц Луи будет на рождественском концерте в этом году, включают его посещение некоторых крупных мероприятий за последние несколько месяцев. Хотя Джордж и Шарлотта впервые посетили ежегодную рождественскую церковную прогулку с членами королевской семьи только в 2019-м, Луи дебютировал на королевском мероприятии только в 2022-м.
Принц Луи также посетил самое большое событие в королевском календаре за последние годы: коронацию его деда короля Чарльза в мае.
Он присоединился к своим родителям и принцессе Шарлотте в процессии в Вестминстерском аббатстве, держась за руки со своей старшей сестрой.
Принц Джордж, как мы помним, был почетным пажом своего дедушки вместе с тремя другими мальчиками.
Принц Луи и принцесса Шарлотта вместе наблюдали за церемонией коронации, тихо перешептываясь, когда что-то привлекало их внимание. Но в один интересный момент камера запечатлела, как принц Луи зевает. Потом его увели, чтобы он не заскучал окончательно.
На первом концерте Royal Carols: Together At Christmas 8 декабря 2021 года Кейт удивила зрителей своим первым публичным выступлением, сыграв партию на фортепиано. Кейт аккомпанировала Тому Уокеру.
Прошлогодняя программа была посвящена памяти королевы Елизаветы, которая умерла в сентябре 2022 года в возрасте 96 лет.
В этом году, как сообщила принцесса Уэльская, концерт будет посвящен тем, кто работает, чтобы поддержать младенцев, маленьких детей и семьи во всем Соединенном Королевстве, а также будет отмечать то, что символизирует рождение ребенка.