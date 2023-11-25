Обычные каникулы, или выход в свет: журналисты рассказали о планах принца Луи на Рождество

Младший ребенок Кейт Миддлтон и принца Уильяма радует своих поклонников каждый раз, когда появляется на публике.

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Дебютирует ли принц Луи на рождественском мероприятии со своими родителями, братьями и сестрами в следующем месяце? Таким вопросом задаются журналисты и поклонники королевской семьи, которым полюбились выходки и непосредственное поведение младшего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Об этом пишет People.

Принц Уильям впервые в прошлом году посетил ежегодную рождественскую церковную прогулку с королевской семьей. И присутствовал на рождественской службе в церкви Святой Марии Магдалины 25 декабря 2022 года.

Принц Луи в Сандрингеме в прошлом году Фото: Getty Images

На выходных дворец подтвердил, что Кейт Миддлтон проведет свой третий ежегодный рождественский концерт в Вестминстерском аббатстве 8 декабря. После начала новой традиции в 2021 году принцессу Уэльскую на мероприятии поддержали принц Джордж и принцесса Шарлотта, ее двое старших детей от принца Уильяма, в прошлом году — и вполне возможно, что принц Луи присоединится к своему большому дебюту на мероприятии в этом году.

В то время как 10-летний принц Джордж и 8-летняя принцесса Шарлотта уже несколько лет сопровождают своих родителей на королевских мероприятиях, пятилетний принц Луи только недавно стал достаточно взрослым для таких прогулок.

Принц Луи только недавно начал выходить в свет с семьей Фото: Getty Images

Некоторые признаки того, что принц Луи будет на рождественском концерте в этом году, включают его посещение некоторых крупных мероприятий за последние несколько месяцев. Хотя Джордж и Шарлотта впервые посетили ежегодную рождественскую церковную прогулку с членами королевской семьи только в 2019-м, Луи дебютировал на королевском мероприятии только в 2022-м.

Принц Луи также посетил самое большое событие в королевском календаре за последние годы: коронацию его деда короля Чарльза в мае.

Принц Луи на коронации дедушки Фото: Getty Images

Он присоединился к своим родителям и принцессе Шарлотте в процессии в Вестминстерском аббатстве, держась за руки со своей старшей сестрой.

Принц Джордж, как мы помним, был почетным пажом своего дедушки вместе с тремя другими мальчиками.

Принц Луи и принцесса Шарлотта вместе наблюдали за церемонией коронации, тихо перешептываясь, когда что-то привлекало их внимание. Но в один интересный момент камера запечатлела, как принц Луи зевает. Потом его увели, чтобы он не заскучал окончательно.

На первом концерте Royal Carols: Together At Christmas 8 декабря 2021 года Кейт удивила зрителей своим первым публичным выступлением, сыграв партию на фортепиано. Кейт аккомпанировала Тому Уокеру.

Прошлогодняя программа была посвящена памяти королевы Елизаветы, которая умерла в сентябре 2022 года в возрасте 96 лет.

В этом году, как сообщила принцесса Уэльская, концерт будет посвящен тем, кто работает, чтобы поддержать младенцев, маленьких детей и семьи во всем Соединенном Королевстве, а также будет отмечать то, что символизирует рождение ребенка.