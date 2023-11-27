Даша Кацурина показала, как Дантес делал уроки с ее дочерью (фото)

Музыкант помогал Александре выполнять задания по украинскому языку.

Даша Кацурина показала, как Владимир Дантес помогает ее дочери Александре делать уроки. Кадрами семейной жизни мама двоих детей делится в Instagram.

Недавно пара вернулась из Варшавы, где музыкант с Алексеем Дурневым проводили шоу "Пожежа", во время которого собирали деньги для украинских защитников. А теперь они снова воссоединились с детьми в Украине. В частности, Дантес накануне помогал Александре с заданиями по украинскому языку.

"И украинский язык с Владимиром Дантесом", — прокомментировала видео Даша Кацурина.

Тем временем младший сын дизайнера Иван заснул на диване, а она тем временем написала: "Мы дома". На ужин у семьи была картошка с селедкой.

Фото: dasha_katsurina Фото: dasha_katsurina Фото: dasha_katsurina Фото: dasha_katsurina

Дантес и Кацурина подтвердили свои отношения летом 2022. До этого их несколько месяцев подозревали в романе, ведь весной того же года музыкант объявил о разводе с певицей Надей Дорофеевой, а дизайнер — с ресторатором Михаилом Кацуриным, от которого воспитывает двоих детей.

Некоторое время мама двоих детей жила с наследниками в Варшаве, где ее дочь Александра даже пошла в школу. Однако недавно семья вернулась в Украину.

Даша Кацурина с детьми

Напомним, почему на самом деле Даша Кацурина вернулась с детьми в Украину.

Также Фокус писал о варшавском свидании Даши Кацуриной и Владимира Дантеса.