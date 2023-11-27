Брат принцессы Дианы рассказал новые подробности о поместье, в котором прошло ее детство

Чарльз Спенсер показал новые фото поместья Олторп, где живет со своей женой и дочкой.

Чарльз Спенсер, брат принцессы Дианы, показал новые фото родового поместья Олторп-Хаус, где прошло ее детство. И рассказал, что обновил в доме, где сейчас живет он, его жена и их дочь Шарлотта Диана, названная в честь его сестры. Ранее Чарльз показывал храм, воздвигнутый его предком, но который превратился в место, где фанаты оставляют цветы и записки в память о Диане. Об этом пишет Hello Magazine.

В своем аккаунте в Твиттере 59-летний Чарльз, 9-й граф Спенсер, поделился фотографией нового семейного флага, который развевается на крыше главного здания роскошного поместья.

Новый флаг на крыше Олторп-Хаус

"Новый флаг Спенсера развевается над @AlthorpHouse. Старый уже немного истрепался", — написал автор.

В небольшом видеоклипе флаг трепещет на осеннем ветру на фоне идеального голубого неба. Поклонники королевской семьи похвалили обновление в комментариях.

"Я помню, как ехал в автобусе, и гид сказал, что флаг будет означать, что вы дома. И в тот день вы были дома, но, возможно, вы всегда там во время сезона посещений. Я до сих пор часто думаю о своем визите и принцессе Диане", — написал один из фанатов.

Сообщение появилось всего через несколько часов после того, как Чарльз поделился специальным посланием принцу Гарри и Меган Маркл в День Благодарения.

"С Днем Благодарения всем американцам – от Манхэттена до Малибу (оба города я посетил за последние несколько недель)", — при этом граф не подтвердил, встречался ли он со своими племянником и невесткой, но у них всегда были близкие отношения.

Чарльз Спенсер успел побывать в США

Олторп-Хаус претерпел большие изменения благодаря третьей жене Чарльза леди Карен Спенсер. В воскресенье она рассказала о сказочном преображении, которому подверглись обширные сады рядом с главным домом.

Графиня подписала снимок: "Ух ты, засыхающий сад расчищен!". Пространство было огорожено стеной и выглядело чистым и готовым к новому сезону.

В садах поместья также находится место последнего пристанища принцессы Дианы, которое Чарльз назвал "оазисом спокойствия". Этот район доступен только на лодке и закрыт для публики.

Принцесса Диана похоронена на острове посреди Овального озера и фанатам туда хода нет.

Храм на берегу Овального озера

В 1998 году брат Дианы, как сообщается, сказал, что озеро "будет служить буфером против вмешательства безумцев и мерзких людей".

Она также сказал, что все согласились с тем, что это красивое и спокойное место подходит для упокоения его сестры, которая все последние годы страдала от излишнего внимания.

Напомним, ранее граф Спенсер постил фото острова. На снимке в тумане можно разглядеть белое надгробие.