Слава Демин "предсказал" судьбу Потапа

Репутация Потапа сейчас в критической зоне

Известный радиоведущий Украины Слава Демин сделал два предположения, что происходит с известным рэпером Потапом и навещал ему будущее. Свое мнение Демин высказал в программе Невероятная правда о звездах.

Известно, что уже длительное время Потапа хейтят в сети не только поклонники, но и его звездные коллеги. Рэпер уверенно держится и никак не реагирует на упреки в его сторону.

Персона Потапа сейчас на слуху как из-за его творчества, слухов о разводе с его женой, певицей Настей Каменских, так еще и плюс ко всему рэпер часто выезжает за границу под прикрытием помощи.

Именно поэтому журналистка программы Невероятная правда о звездах решила поинтересоваться мнением Славы Демина, который часто общается со звездами шоу бизнеса, есть ли у Потапа шанс на реабилитацию.

На что Демин ответил, что давно звал рэпера к себе на интервью, однако пока эти предложения не закончились успехом. Рэпер вроде бы и дает согласие, но по факту самого интервью и встречи пока не состоялось.

Демин предположил, что рано или поздно Потап таки даст интервью, однако, кто это будет, не известно.

Слава Демин также отметил, что неоднократно обсуждал личность рэпера с маркетологами и продюсерами украинского шоубизнеса. Все они как один говорят, что Потап не дурачок, поэтому все, что сейчас происходит, точно будет иметь какой-то результат.

Радиоведущий также предположил, что или же Потап пока не понял, что шоу-бизнес немного изменился и все работает по другому, или как вариант рэпер готовит почву к чему-то масштабному и взрывному.

Напомним, появилась информация, что Потап и Настя Каменских развелись .