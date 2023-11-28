63-летняя Тильда Суинтон появилась на красной дорожке в громадном трендовом пальто

Актриса выбрала смелый образ

63-летняя британская киноактриса Тильда Суинтон, обладательница "Оскара", которая известна ролями в сериале "Хроники Нарнии" удивила своим образом на Международном кинофестивале в Марракеше 2023 г. Фото актрисы опубликовал в своем инстаграме французский дизайнер Хайдер Акерманн, который и создал ее образ.

Звезда кино вместо того, чтобы надеть платье, или другую трендовую одежду выбрала огромное оверсайз-пальто.

Известно, что для своего образа она выбрала гигантское пальто с опущенными плечами от Jean Paul Gaultier пошитое французским дизайнером Хайдером Акерманном.

Пальто сшито полностью из белой ткани, имеет выразительный атласный воротничок, широкие рукава, два кармана на бедрах и акцентные белые пуговицы.

Суинтон решила, что пальто XL достаточно смелое само по себе, и отдала предпочтение минималистичному стилю.

На фото можно увидеть, что под пальто актриса все же надела то ли белый гольф, то ли платье в тон пальто, ведь ноги звезды были обнажены.

Дополнила образ актриса розово-черными босоножками от бренда Ackermann. Из украшений звезда надела лишь массивный перстень на безымянный палец.

Естественно Аккерманн оценил образ Суинтон и назвал его "pour Nos Bras Ouverts", что в переводе с французского означает "для наших раскрытых объятий".

Напомним, Тильда Суинтон поразила оригинальным образом на красной дорожке.