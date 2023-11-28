Кевин Костнер заплатил 100 тысяч долларов за эксклюзивный отдых на острове Ричарда Брэнсона

Актер, улетел на карибский остров Ричарда Брэнсона на "самое эксклюзивное в мире профессиональное теннисное мероприятие" после расставания с Кристин Баумгартнер.

Кевин Костнер отправился на Карибы после своей скандальной саги о разводе, посетив остров Неккер Ричарда Брэнсона на Британских Виргинских островах для участия в теннисном турнире Necker Cup. Это очень эксклюзивное мероприятие для знаменитостей. Об этом пишет Page Six

По словам инсайдеров, Кевин Костнер отправился на Карибы на этой неделе после своего развода с Кристин Баумгартнер.

Кевин Костнер и Кристин Баумгартнер Фото: Getty Images

Костнер отправился на острова, чтобы наблюдать за Кубком Некера. Это ежегодный теннисный турнир, получивший название "самого эксклюзивного в мире теннисного турнира для профессионалов".

Источники сообщили, что Костнер был в приподнятом настроении и больше интересовался взглядами в будущее, чем размышлениями о своем громком разводе с женой Кристиной Баумгартнер, с которой они прожили 19 лет в браке.

"Он разговаривал с другими гостями о своих предстоящих кинопроектах и ​​даже показал часть своего последнего фильма", — рассказал один из туристов с острова.

Костнер принимал участие во всех мероприятиях, которые происходили во время теннисного турнира и даже выходил на корт, чтобы сыграть несколько партий.

Кевин Костнер даже посещал ночные ужины с другими знаменитостями, включая Майкла Болтона, Эмму Уотсон, теннисистов Джини Бушар и Майка Брайана и других знаменитостей.

Другие инсайдеры хвалили миллиардера Ричарда Брэнсона, который был радушным хозяином и демонстрировал свое мастерство на занятиях виндсерфингом в 73 года.

Гости, которые, заплатили по 100 000 долларов за посещение острова и игру с лучшими звездами тенниса в мире, также играли в пиклбол и присутствовали на знаменитой "Вечеринке конца света".

Напомним, Кевин Костнер и Кристин Баумгартнер разводились со скандалом. Актер выгнал ее из дома, после обвинил в том, что она забрала то, что не должна была, включая собачьи миски. А Кристин требовала от него больше денег.

В конце концов, они урегулировали развод в сентябре, и звезда "Телохранителя" заплатил бывшей супруге больше алиментов, чем требовал их брачный контракт.

Кристин требовала от бывшего мужа больше денег, чтобы их дети, как она пояснила, могли вести тот роскошный образ жизни, к которому они привыкли.