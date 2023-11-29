Певица впервые рассказала, кто стал ее избранником

31-летняя украинская певица Анастасия Прудиус, более известная как певица Kola, тайно вышла замуж за иностранца. Об этом звезда сообщила в интервью Маше Ефросининой.

Праздничная церемония состоялась в Праге, в семейном кругу. Пара не захотела громкой свадьбы, поскольку в странах обеих продолжается война.

Анастаси Придус рассказала, что ее избранник родом из Украины, а именно из города Днепр. Там мужчина родился, однако еще в детстве его родители уехали жить в Израиль, где и остались жить. Именно в Израиле пара и познакомилась. Произошло это на одном из благотворительных концертов Анастасии.

Ее избранник, имя которого Вячеслав, был одним из организаторов мероприятия. Было это летом 2022 года. Между ними сразу возникли чувства. Уже через полгода мужчина сделал предложение певице.

Как рассказала Анастасия, избранник старше ее на 13 лет, имеет детей от предыдущего брака. Занимается бизнесом. Сейчас пара живет на две страны.

Певица призналась, что никогда не могла подумать, что выйдет замуж за иностранца.

"Я никогда не думала, что выйду замуж за иностранца, я никогда не искала никакого иностранца. Я не ждала этой встречи. Я ходила в одном и том же, как бомж. Мне было абсолютно безразлично как я выгляжу. Мне было очень плохо", — рассказала певица.

Ведь встретились они незадолго после начала полномасштабной войны в Украине. События, которые происходили на Родине сложно отражались на психике артистки.

Анастасия также рассказала, что общается со своим мужем исключительно на украинском, когда он не понимает, то она переводит ему на русский. Также певица учит иврит.

Очевидно пара планирует рождение детей, поскольку KOLA отметила, что они оба учат украинский и иврит, чтобы их дети знали и понимали оба языка, а также учить английский.

Певица KOLA тайно вышла замуж за иностранца Певица KOLA тайно вышла замуж за иностранца Певица KOLA тайно вышла замуж за иностранца Певица KOLA тайно вышла замуж за иностранца

Кроме этого, пара уже обсуждала вопрос, где они будут жить после рождения первенца.

Стоит отметить, что в июле 2022 года KOLA сообщила, что разошлась со своим парнем, который служит на передовой.

Напомним, Наоми Кэмпбелл вышла замуж.