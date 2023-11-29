В группе ТНМК родился первый внук

Звездный дедушка уже показал первое селфи с внуком.

49-летний рок-музыкант, гитарист украинской легендарной хип-хоп группы Танок на майдане Конго Ярослав Веревкин первый из состава группы стал дедушкой. О радостном известии в коллективе стало известно с официальной страницы группы в социальных сетях .

Известно, что у дочери гитариста Сони родился мальчик. Судя по всему малыш появился на свет сегодня, 29 ноября.

Кроме радостной новости группа также анонсировала появление дочери Веревкина в новой видеоработе, которую уже вскоре планирует презентовать группа.

Под заметкой группа опубликовала счастливое фото семьи Ярослава. На фото дочь София лежит на больничной койке, рядом с ней стоит кроватка первенца, а на фоне них счастливые дедушка с бабушкой.

Отметим, что Ярослав Веревкин играет в составе группы уже более 20 лет. Присоединился к ТНМК в 1992 году. После начала полномасштабной войны мужчина ушел добровольцем защищать Украину на фронте.

Конечно поклонники присоединились к поздравлению новоиспеченного дедушки и его дочери.

"Вау! Поздравляю-поздравляю!!!! Пусть растет на радость маме и всем родным!!! Дедушка Яричок!"

"Поздравляю и желаю здоровья ребенку и мамочке и всей семье благословения и защиты от Высших сил".

"Крепкого здоровья всем членам семьи, а маме — быстрого восстановления! Вкусного молочка кукле и спокойных ночей".

"Не верю своим глазам!!! Поздравляю вас, очень классная новость, пусть малышка растет здоровая и счастливая!"

"Какая радость легкого восстановления Мамочке малышке хорошей адаптации ну а дедушке с бабушкой искренних эмоций море радости всем много любви и мирного неба над головой".

Напомним, Соломия Витвицкая впервые заговорила о детях и объяснила, почему до сих пор не родила.