Королева Максима замиловала нежным образом на выставке в Париже

Образ Королевы Максим как всегда непревзойденный

52-летняя Королева Нидерландов Максима посетила выставку в Париже на которую надела элегантное бежевое платье с прозрачными вставками на декольте. Фото с выставки "Iris Van Herpen: скульптура чувств" в Музее декоративного искусства королева опубликовала на своей официальной странице в инстаграм.

Для события ее величество выбрала вечернее платье Iris Van Herpen, которое было создано еще в 2021 году. Дополнила образ Королева Нидерландов серебристыми босоножками от бренда AQUAZZURA и черным клатчем Lady Dior Croisiere.

Что касается украшений. На этот раз королева надела на себя драгоценные браслеты, массивные серьги и кольца. Все украшения были с камнями бриллиантов.

Для вечера ее величество подобрала волосы в гульку, нанесла вечерний макияж с выразительными глазами и насыщенным цветом помады.

"Суть творчества Ван Херпена, которая сосредотачивается на моде, современном искусстве, дизайне и науке, объединяется в экспозиции. Студия дизайнера также была смоделирована, и посетители могут сами испытать процесс разработки новых изделий",- говорится на странице королевы.

После открытия выставки королева Максима в присутствии первой леди Франции Брижит Макрон прогулялась по залу.

Выставку можно увидеть в Париже до 28 апреля 2024 года. Затем выставка поедет в Брисбен, Сингапур и Роттердам.

Напомним, королева Максима усыновила трех ежей и поселила их в своем саду.