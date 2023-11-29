Хайди Клум с дочкой Лени снова снялись в рекламе нижнего белья (фото)

Знаменитость со своей наследницей, которая также строит карьеру в модельной сфере, представили праздничную коллекцию Intimissimi.

50-летняя немецкая топ-модель Хайди Клум снова снялась в рекламном кампейне нижнего белья со своей дочерью Лени, 19 лет. Снимками и видео звезда подиумов делится в Instagram.

Звездный дуэт представил новую праздничную коллекцию Intimissimi — спустя шесть месяцев после того, как они дебютировали как представители итальянского бренда. Тогда Хайди обвинили в монетизации материнства из-за откровенной фотосессии с дочерью.

Топ-модель и ее 19-летняя дочь позировали в красном белье, демонстрируя яркие эмоции на камеру. Они держали подарки в руках, рекламируя нижнее белье перед рождественскими праздниками.

Intimissimi — итальянская марка одежды, основанная в 1996 году, которая специализируется на нижнем белье и пижамах.

Хайди Клум с дочерью Лени

19-летняя Лени — наследница звезды подиумов и итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе. Впрочем, еще до рождения девочки он отказался от ребенка. Лени удочерил певец Сил, который также женился на Хайди Клум. Модель родила музыканту двух сыновей.

Тем временем Бриаторе спустя годы пытается наладить отношения с дочерью. Летом они проводили вместе время на яхте во Франции.

Лени Клум и Сил Фото: Instagram/Leni Olumi Klum

Напомним, Лени Клум воссоединилась на День благодарения со своим отчимом Силом.

Также Фокус писал о критике откровенной фотосессии Хайди Клум с дочкой весной 2023 года.