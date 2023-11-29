Джиджи Хадид очутилась в центре скандала после поста со снимком террориста
Модель опубликовала пост в котором поделилась снимком Ахмеда Манасры, который в 13 лет напал с ножом на израильтян.
Модель Джиджи Хадид оказалась в центре скандала, когда поделилась публикацией в Instagram, в которой говорится, что Израиль "единственная страна в мире, которая держит детей в качестве военнопленных". Чтобы проиллюстрировать свою точку зрения, она использовала фотографию Ахмеда Манасры: Манасра был арестован в 2015 году, когда в возрасте 13 лет напал с ножом на мирных жителей. После шквала комментариев модель извинилась за пост, заявив, что не смогла "проверить факты" и "использовала неправильный пример". Ранее из-за сестры Джиджи, Беллы Хадид, начались погромы модных бутиков. Об этом пишет Daily Mail.
Джиджи Хадид, модель палестинского происхождения, в понедельник поделилась в Instagram заявлениями, что Израиль — "единственная страна в мире, которая держит детей в качестве военнопленных" и опубликовала фото Ахмеда Манасры в качестве примера. В 13 лет он напал с ножом на прохожих в Иерусалиме.
В своем посте Хадид обвинила Израиль в "похищениях, изнасилованиях, унижениях, пытках и убийствах палестинцев".
Во вторник, после негативной реакции на ее пост, модель извинилась за свою "ошибку".
"Для меня важно поделиться реальными историями о трудностях, которые палестинцы пережили и продолжают терпеть, но в эти выходные я поделилась чем-то, что я не проверяла и не задумывалась глубоко перед репостом", — написала она.
Она сказала, что "хочет показать, каким образом международное право нарушается израильским правительством", и сказала, что с палестинским ребенком, арестованным Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), будут обращаться иначе, чем с израильским ребенком, остановленным ЦАХАЛом.
Джиджи Хадид, известная своей противоречивой антиизраильской активностью, ранее была замечена в Париже, когда она направлялась в ливанский ресторан Al-Ajami.
28-летняя Джиджи, которая была лицом Maybelline и в настоящее время возглавляет кампанию Versace, заявила, что осуждает насилие в отношении всех людей.
"Желание свободы и гуманного обращения с палестинцами и желание безопасности для еврейского народа могут быть важны для одного и того же человека, включая меня", — сказала она.
Но затем она перешла к обвинению Израиля в нарушениях прав человека и подчеркнула годы нарушений со стороны Израиля. Она не упомянула теракт 7 октября или текущую ситуацию с заложниками, которые остаются в плену ХАМАС.
Напомним, в соцсетях Хадид разместила фото Ахмеда Манасру, назвав его "ребенком-военнопленным".
В 2015 году Манасру, которому тогда было 13 лет, и его 15-летний двоюродный брат Хасан Манасра напали на прохожих на улице Иерусалима с ножами.
Они нанесли ножевые ранения 13-летнему мальчику, который выходил из кондитерской.
Его арестовали и привлекли к ответственности за покушение на убийство. Ахмеда приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы.
Находясь в тюрьме, он неоднократно пытался причинить вред себе и другим заключенным.
Напомним, ранее актриса Синтия Никсон заявила, что объявляет голодовку в поддержку жителей Сектора Газа. Правда, она ее прервет в скором времени, потому, что ей нужно возвращаться на работу в Нью-Йорк.