Джиджи Хадид очутилась в центре скандала после поста со снимком террориста

Модель опубликовала пост в котором поделилась снимком Ахмеда Манасры, который в 13 лет напал с ножом на израильтян.

Модель Джиджи Хадид оказалась в центре скандала, когда поделилась публикацией в Instagram, в которой говорится, что Израиль "единственная страна в мире, которая держит детей в качестве военнопленных". Чтобы проиллюстрировать свою точку зрения, она использовала фотографию Ахмеда Манасры: Манасра был арестован в 2015 году, когда в возрасте 13 лет напал с ножом на мирных жителей. После шквала комментариев модель извинилась за пост, заявив, что не смогла "проверить факты" и "использовала неправильный пример". Ранее из-за сестры Джиджи, Беллы Хадид, начались погромы модных бутиков. Об этом пишет Daily Mail.

Джиджи Хадид, модель палестинского происхождения, в понедельник поделилась в Instagram заявлениями, что Израиль — "единственная страна в мире, которая держит детей в качестве военнопленных" и опубликовала фото Ахмеда Манасры в качестве примера. В 13 лет он напал с ножом на прохожих в Иерусалиме.

Удаленній пост Джиджи Хадид Фото: instagram gigihadid

В своем посте Хадид обвинила Израиль в "похищениях, изнасилованиях, унижениях, пытках и убийствах палестинцев".

Во вторник, после негативной реакции на ее пост, модель извинилась за свою "ошибку".

"Для меня важно поделиться реальными историями о трудностях, которые палестинцы пережили и продолжают терпеть, но в эти выходные я поделилась чем-то, что я не проверяла и не задумывалась глубоко перед репостом", — написала она.

Она сказала, что "хочет показать, каким образом международное право нарушается израильским правительством", и сказала, что с палестинским ребенком, арестованным Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), будут обращаться иначе, чем с израильским ребенком, остановленным ЦАХАЛом.

Джиджи Хадид, известная своей противоречивой антиизраильской активностью, ранее была замечена в Париже, когда она направлялась в ливанский ресторан Al-Ajami.

28-летняя Джиджи, которая была лицом Maybelline и в настоящее время возглавляет кампанию Versace, заявила, что осуждает насилие в отношении всех людей.

"Желание свободы и гуманного обращения с палестинцами и желание безопасности для еврейского народа могут быть важны для одного и того же человека, включая меня", — сказала она.

Но затем она перешла к обвинению Израиля в нарушениях прав человека и подчеркнула годы нарушений со стороны Израиля. Она не упомянула теракт 7 октября или текущую ситуацию с заложниками, которые остаются в плену ХАМАС.

Напомним, в соцсетях Хадид разместила фото Ахмеда Манасру, назвав его "ребенком-военнопленным".

В 2015 году Манасру, которому тогда было 13 лет, и его 15-летний двоюродный брат Хасан Манасра напали на прохожих на улице Иерусалима с ножами.

Видео нападения Ахмеда и его кузена

Они нанесли ножевые ранения 13-летнему мальчику, который выходил из кондитерской.

Его арестовали и привлекли к ответственности за покушение на убийство. Ахмеда приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы.

Находясь в тюрьме, он неоднократно пытался причинить вред себе и другим заключенным.

Напомним, ранее актриса Синтия Никсон заявила, что объявляет голодовку в поддержку жителей Сектора Газа. Правда, она ее прервет в скором времени, потому, что ей нужно возвращаться на работу в Нью-Йорк.