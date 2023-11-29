Louis Vuitton создали сапоги с имитацией голых человеческих ног за почти 2,5 тысячи долларов

Дизайнеры создали два варианта цвета кожи

Французский бренд Louis Vuitton запустил в продажу коллекцию осенней обуви в виде человеческой ноги. Продажи сапожек двух моделей открыли на официальном сайте бренда.

Дизайнеры сделали полную имитацию женских ног в туфельках с носком выше лодыжки. Модель сапог появилась в двух вариантах: один более короткий высотой до щиколотки, другой — до колена, для тех, кто любит, чтобы было теплее. Сапоги создали в двух оттенках кожи — белом и более шоколадном. Однако в обеих вариациях остается неизменный черный цвет туфелек и белых носков.

Модель сапог Illusion выполнена в стиле сюрреализма и может стать одной из самых популярных новинок сезона осень-зима 2023-24 года.

Сапожки изготовлены из мягкой телячьей кожи и расписаны вручную, имеют выгравированные инициалы LV.

Данная модель была представлена в целом еще в августе этого года, однако в продажу поступила только сейчас. Стоимость нового дизайнерского произведения составляет 2470 долларов (ориентировочно более 91 тысячи гривен).

Как оказалось, желающих приобрести эксклюзивную и эпатажную обувь оказалось немало. Почти сразу после открытия продаж в социальных сетях начали публиковать видео с распаковкой трендовой модели сапог.

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