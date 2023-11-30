30 ноября 2023 года: Андрея Первозванного - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, а также заниматься домашними делами.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память апостола Андрея Первозванного. Он был одним из двенадцати апостолов, ближайших учеников Иисуса Христа. Согласно христианской традиции, Андрей был братом апостола Петра и был первым, кого Иисус пригласил следовать за Ним (поэтому прозван "Первозванным"). После распятия Христа, Андрей проповедовал христианство на различных территориях, включая регионы современной Европы и Азии.

Что нельзя делать 30 ноября:

есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты;

заниматься домашними делами: шить, вязать, убирать, стирать;

утраивать громкие гулянья и застолья.

Народные поверья и приметы:

мороз — в следующем году будет хороший урожай;

снег еще не выпал — зима будет мягкой и теплой;

в печи красный огонь — ждите стужу.

День ангела празднуют:

Андрей, Иван.

Родились в этот день:

1835 год — Марк Твен, американский писатель, журналист и общественный деятель;

1874 год — Уинстон Черчилль, британский политический деятель, премьер-министр в 1940—1945 и 1951—1955 гг.

А также в этот день:

1786 год — в Великом герцогстве Тосканском впервые в европейском государстве отменяют смертную казнь;

1867 год — начинает работу Одесский маяк;

1996 год — создают Государственную таможенную службу Украины;

2006 год — официальный релиз новой операционной системы Windows Vista и пакета программ Office 2007 корпорации "Microsoft".