30 ноября 2023 года: Андрея Первозванного - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, а также заниматься домашними делами.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память апостола Андрея Первозванного. Он был одним из двенадцати апостолов, ближайших учеников Иисуса Христа. Согласно христианской традиции, Андрей был братом апостола Петра и был первым, кого Иисус пригласил следовать за Ним (поэтому прозван "Первозванным"). После распятия Христа, Андрей проповедовал христианство на различных территориях, включая регионы современной Европы и Азии.
Что нельзя делать 30 ноября:
- есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты;
- заниматься домашними делами: шить, вязать, убирать, стирать;
- утраивать громкие гулянья и застолья.
Народные поверья и приметы:
- мороз — в следующем году будет хороший урожай;
- снег еще не выпал — зима будет мягкой и теплой;
- в печи красный огонь — ждите стужу.
День ангела празднуют:
Андрей, Иван.
Родились в этот день:
1835 год — Марк Твен, американский писатель, журналист и общественный деятель;
1874 год — Уинстон Черчилль, британский политический деятель, премьер-министр в 1940—1945 и 1951—1955 гг.
А также в этот день:
1786 год — в Великом герцогстве Тосканском впервые в европейском государстве отменяют смертную казнь;
1867 год — начинает работу Одесский маяк;
1996 год — создают Государственную таможенную службу Украины;
2006 год — официальный релиз новой операционной системы Windows Vista и пакета программ Office 2007 корпорации "Microsoft".