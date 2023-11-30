Таролог назвал истинную причину развода Николая Тищенко

Парочка пока никак не комментирует слухи о разводе

Таролог и экстрасенс Людмила Хомутовская назвала возможную причину развода 51-летнего скандального нардепа Николая Тищенко с его женой Аллой Барановской. Об этом она рассказала на ютуб-канале АстроЛюкс .

Известно, что пара пробыла в браке 7 лет. Однако, на днях появилась информация на официальном сайте Оболонского райсуда о разводе супругов.

Людмила Хомутовская отмечает, что эта информация соответствует действительности.

"Все-таки думаю они разводятся. Это какое-то соглашение. Они об этом говорили. Оно начало вступать в действие. Единственное что завтра они точно не разведутся, потому что это будет все-таки затянутый процесс", — отметила Хомутовская.

В сети распространяется информация, что Барановская и Тищенко хотят провести фиктивный развод, чтобы переписать имущество Николая на Аллу.

Таролог также ответила, что как показывают карты, развод реальный и раздел имущества будет ориентироваться больше на ребенка.

"Я тут не поддерживаю эту идею, нам говорят прежде всего о разделе имущества и другое, что все-таки имущество будет отходить больше ребенку. Тема ребенка", — добавила таролог.

Людмила Хомутовская также назвала вероятную причину расставания пары после 7 лет брака.

"А какая может быть истинная причина, кстати, я тоже смотрела и вижу. Мне кажется, что у Тищенко появилась еще одна женщина и именно это является главной причиной. Потому, что уходок наш Колинька", — добавила экстрасенс.

Отметим, что у Аллы и Николая в браке родился общий сын. Сейчас ни Николай, ни Алла не прокомментировали слухи об их разводе.

Напомним, Николай Тищенко разводится.